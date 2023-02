Bonino: "E’ senz’altro un ambito da guardare con ottimismo"

Il cicloturismo? Promosso a pieni voti. A dare un giudizio positivo sulla crescente richiesta di un turismo che guarda al divertimento e al rispetto dell’ambiente, è Pietro Bonino, presidente provinciale di Federalberghi.

"Sono sempre di più coloro che cercano un turismo che comprenda l’utilizzo della bicicletta - afferma Bonino - e constatiamo un aumento, per questa fetta di settore, grazie alle bici assistite, che indubbiamente hanno allargato la platea del turismo delle due ruote, attraendo così anche persone in età avanzata; il cicloturismo è senz’altro un ambito da guardare con ottimismo, naturalmente le strutture che hanno aderito alla Fiab devono garantire gli standard quali, ad esempio, il luogo dove custodire la bici o l’utilizzo di attrezzi per la loro riparazione, una sorta di decalogo che rappresenta la veridicità dell’offerta".

Ma anche chi non aderisce, comunque, cerca di venire incontro a chi si presenta con le due ruote e vuole soggiornare a Lucca per scoprire gli innumerevoli percorsi, da fare sia con bici da passeggio, corsa, elettriche oppure in mountain bike. "In città - prosegue Bonino - esistono strutture convenzionate con i negozi di biciclette, dando ai cicloturisti un luogo dove custodirle e la possibilità di effettuare eventuali riparazioni".

"Inoltre - conclude il presidente di Federalberghi - assistiamo anche alla crescita del settore attraverso professionisti delle due ruote, che spesso svolgono la funzione di guide per ciclotour, garantendo sicurezza e affidabilità".

m.g.