"Bonino chiede regole per il mercato di Lucca"

Non è arrabbiato per il “cerca casa” che si sviluppa durante Comics & Games. No, è deluso per quello che accade durante gli altri giorni dell’anno e che riguarda la "giungla" degli affitti turistici molto, molto free.

Pietro Bonino – ma non è una novità – lo dice chiaramente: "A noi i danni li fa chi, senza una cornice fatta di regole e osservanze si mette in tasca i soldi che arrivano dagli affitti brevi – c’è chi lo fa anche per un solo giorno – senza avere nessun tipo di onere: non fa corsi sulla sicurezza, non ha assicurazione per gli occupanti, produce spazzatura spesso conferita in maniera errata, insomma, parliamo di una fetta di mercato che, allo stato attuale, non ha regole: e senza le regole, ciascuno si mette i soldi in tasca beatamente, in barba a chi, invece, ha obblighi tassativi".

Anche recentemente, come categoria, ci sono stati incontri con l’amministrazione comunale per sottolineare quella che ormai, in ogni angolo del territorio, assume i contorni di un problema rilevante. Servirebbe, dunque, una normativa del legislatore pensata a livello nazionale: chi fa accoglienza, sta dentro le regole delle attività ricettive, ponendosi di fronte al turista-cliente e alla moltitudine di soggetti controllori, rispettandone i parametri: Bonino invoca questo.

Maurizio Guccione