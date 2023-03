Bongiorni lancia lo sprint: ”Un onore essere qui”

Pisana, ma con il cuore che batte forte anche per Lucca: Anna Bongiorni è la madrina della seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. Bongiorni è un’atleta di assoluto valore mondiali, basti ricordare che è stata semifinalista agli ultimi Europei indoor di Istanbul nei 60 metri; bronzo nelle staffetta 4x100 agli Europei di Monaco 2022; semifinalista nei 100 metri ai giochi olimpici di Tokyo 2021. Ma l’elenco dei successi sarebbe molto più lungo. E la sua bella carriera, per quanto funestata da incidenti a cui ha saputo reagire da campionessa, proprio a Lucca ha conosciuto, ormai tanti anni fa, un passaggio cruciale su quella pista Martini dove si svolgerà l’edizione del Meeting, una corsa che gli regalò il suo primato personale sui 100 e un primo lasciapassare a livello nazionale e internazionale. E su quella pista, quando a Pisa non può allenarsi, torna sempre con piacere.

"Sono pisana – spiega – ma sono molto legata a questa pista e a Lucca, che consiglio sempre a tutti di visitare. Per me è un onore essere qui, la realtà della Virtus l’ho sempre guardata con ammirazione, oltretutto avere un meeting internazionale che serve anche per le graduatorie a due passi da casa è un sogno: se non ci saranno impegni con la federazione, per sarà una tappa obbligatoria esserci. Se devo pensare alla mia carriera di velocista, penso proprio a Lucca, dove ho iniziato il mio percorso".

Un percorso ricco di soddisfazione, ma per Bongiorni (figlia d’arte, anche il padre era atleta così come il fratello) non è stato tutto semplice. "Ci vuole tanta perseveranza – aggiunge – le soddisfazioni sono tante, ma non bisogna mai mollare: ecco il consiglio che do a chi si avvicina allo sport. In molti momenti è stata dura, anche per dei guai fisici che mi hanno a un certo punto portata a un passo dal ritiro, ma bisogna saper superare le difficoltà e credere in se stessi. E poi lo sport è scuola di vita, ti dà i valori di base: ecco perché è importante che tutti i bambini coltivino l’attività fisica".

