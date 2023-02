Andrea Bonfanti alla caccia di gol con la Nazionale sindaci

Bonfati in azione a Coverciano con la maglia della nazionale dei sindaci

Lucca, 27 febbraio 2023 – Probabilmente tutto avrebbe pensato tranne che indossare quella maglia, calcare quel campo e passeggiare all’interno del tempio del calcio italiano. Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia, non è certo tipo da tirarsi indietro, che sia una sfida amministrativa o una sul prato verde di un campo da calcio. E infatti non c’ha pensato su due volte ed ha partecipato – con l’emozione di "un bimbo in un negozio di giocattoli", tanto per citare le sue parole – al raduno a Coverciano della Nazionale di calcio dei Sindaci.

Quarantaquattro anni non ancora compiuti, scherzando con il cronista che lo incalza (verbalmente e non a suon di tackle in scivolata!) spiega la grande emozione, ma confessa, ridendo: "Ho giocato... e ora sono tutto rotto!!!". Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. La partecipazione al raduno è una sorta di prova selettiva per capire quale sia la reale forma fisica dei sindaci-giocatori per poi arrivare alle convocazioni ufficiali per prepararsi al Campionato Europeo Sindaci del 2024.

Quella di sabato è stata anche l’occasione per eleggere il nuovo presidente della Nazionale, Damiano Tommasi, sindaco di Verona nonché ex giocatore di Roma e Nazionale a cui invia le congratulazioni aggiungendo: ‘Porca miseria se corre ancora...‘.

Dopo l’elezione del nuovo presidente, cosa avete fatto?

"Un’amichevole in famiglia con sindaci che arrivavano da ogni parte d’Italia. E’ stato un modo per capire a che punto siamo in fatto di capacità atletica. E’ stato divertente e gratificante, ho vissuto una giornata a Coverciano come la Nazionale maggiore".

Ma dai... Mica riunione tecnica, fiosioterapia e tutto il vienimidietro, no?

"Al contrario. Sono arrivato la mattina presto, poi riunione tecnica, pranzo all’interno del ristorante del centro tecnico di Coverciano, quindi solito menù della Nazionale maggiore; poi massaggi con i fiositerapisti della Nazionale, partita e docce nella stessa struttura. E’ stata un’esperienza gratificante e che ho raccontato molto volentieri ai miei bambini perché capita una volta nella vita. Davvero un onore essere stato lì con tanti colleghi sindaci provenienti da tutta Italia in un posto che di solito vedi in tv. Emozionante vedere tutte le foto dei giocatori che hanno vinto, indossare quella maglia e calcare sui campi solitamente calcati da grandi calciatori italiani".

Come si può partecipare?

"Possono partecipare tutti i sindaci che ne fanno richiesta. Io sono stato invitato dall’ex sindaco di Zeri; tempo fa facemmo una partita di beneficenza e mi ha chiesto se volevo partecipare. Inviai una mail e mi hanno convocato per questo raduno. Poi nei vari tornei ci sono le convocazioni fatte dagli allenatori".

Calcio e politica insomma?

"Sì perché oltre a giocare a pallone e vivere il centro federale della Figc ti scambi anche idee sull’amministrazione. Siamo pur sempre sindaci".