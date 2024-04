Bonfanti ancora in campo. Presentata la candidatura: "La spinta dai cittadini"

Presentata a Monsagrati la candidatura al terzo mandato a sindaco di Pescaglia di Andrea Bonfanti. Molti i cittadini intervenuti alla presentazione, che si è tenuta nei locali del ristorante L’Alpino, giovani, donne e uomini del territorio, che sostengono la candidatura del sindaco uscente. Nel mese di maggio verrà presentata la squadra e la lista di "Progetto Pescaglia" che annovera, oltre all’intero gruppo dell’amministrazione uscente, anche nuove realtà provenienti dall’ambito associazionistico, culturale e giovanile. Ha commentato Andrea Bonfanti: "Abbiamo lavorato per dieci anni per il bene della nostra comunità cercando di dare un futuro migliore ai nostri giovani. Il lavoro di squadra, l’impegno e la determinazione hanno portato frutti davvero importanti; oltre 20 milioni di euro investiti e una linea di lavoro preparata e organizzata affinché ogni progetto potesse raggiungere risultato. In questo è stato importante anche il legame professionale che abbiamo instaurato da subito con il personale degli Uffici Comunali: il nostro modo di lavorare è stato accolto con entusiasmo, stimolando la squadra verso il successo. La vicinanza dei cittadini di Pescaglia, che non hanno mai smesso di manifestarmi supporto e apprezzamento, mi ha dato la spinta definitiva a candidarmi per questo terzo mandato. Progetto Pescaglia vuole continuare il suo cammino, sulla medesima linea di lavoro che ha reso Pescaglia un comune innovativo e virtuoso." "Il lavoro dell’amministrazione – ha proseguito Bonfanti - ha permesso la costruzione di due nuovi poli scolastici, il Margherita Hack di Monsagrati, inaugurato a settembre 2022 e il Nuovo Polo Scolastico di Piegaio-Convalle, in fase di realizzazione, la cui inaugurazione è fissata per settembre 2025, oltre alla ristrutturazione e all’adeguamento sismico degli altri plessi. Moltissimi gli interventi sui lavori pubblici – ha aggiunto - che hanno interessato in equa parte tutto il territorio, sui servizi al cittadino, ma anche su una visione innovativa di sviluppo turistico e culturale, esaltando la storia, la particolarità dei borghi e la bellezza incontaminata del paesaggio montano. Uno sviluppo che ha interessato anche il settore dello sport con la riqualificazione di palestre e impianti sportivi, la realizzazione di corsi sportivi comunali e la nascita di nuovi eventi d’attrazione internazionale come il Piglione Trail. Non ultima l’attenzione verso il sociale".

Marco Nicoli