Bonafé (Pd): "Interrogazione a Piantedosi"

Non sono naturalmente mancate le reazioni del mondo politico. “Quello che è successo nel corso del consiglio comunale di Lucca è inaccettabile. Opporsi alla intitolazione di una via al Presidente della Repubblica Sandro Pertini che ha saputo tenere unito il paese durante gli anni terribili del terrorismo, è una scelta sbagliata ed ideologica. È stato altrettanto vergognoso l’atteggiamento della destra che con l’assessore Fabio Bersani ha tentato di silenziare le opposizioni con minacce ed urla. Su questa vicenda gravissima presenterò una interrogazione al Ministro Piantedosi”: è quanto evidenzia in una nota Simona Bonafè, vice presidente vicaria dei Deputati Pd.

“È una vergogna leggere che la destra a Lucca ha bocciato la mozione per l’intitolazione di una strada o di una piazza a Sandro Pertini“ dicono il deputato Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, e Francesco Battistini, membro della segreteria del Pd Toscana, sulla bocciatura in Consiglio comunale a Lucca dell’intitolazione di una strada o una piazza a Sandro

Pertini.

“Uno dei presidenti della Repubblica più amati della storia, antifascista e partigiano - proseguono i deputati -, dagli ideali e dallo spessore politico impareggiabili. La giustificazione che hanno tirato fuori è che hanno fissato una diversa road map. Probabilmente la stessa che porta i loro compagni di partito grossetani a chiedere a gran voce l’intitolazione di una strada al missino Giorgio Almirante. La memoria è antifascismo e si esercita anche intitolando strade e piazze a donne e uomini che hanno combattuto per la libertà di cui godiamo oggi”.