Bomber a confronto. Rizzo Pinna e Gucci attenti a quei due

Alla luce delle ultime quattro giornate di campionato, con le trasferte-trabocchetto di Fermo ed Ancona, la Lucchese dovrebbe sfruttare al meglio i prossimi due derby toscani, quello di lunedì sera contro l’Arezzo guidato dall’ex Paolo Indiani e con l’ex Paolo Giovannini nei panni del d.g., e quello con la Carrarese alla penultima giornata, per staccare un "pass" per i futuri play-off. E’ vero che i derby sono partite particolari, che spesso portano via punti, ma i rossoneri devono provare con rinnovata forza e convinzione a sfruttare il fattore casalingo, a cominciare da quello con gli amaranto di Indiani, che non hanno un grande "score" in viaggio, avendo perso ben 13 partite (come la Lucchese).

Alla ripresa della preparazione dopo la sosta per Pasqua, arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera. Sono tornati, infatti, a lavorare con il gruppo sia il terzino De Maria che Gucher. Al primo, che aveva accusato un fastidio durante il riscaldamento nel pre partita di Lucchese-Cesena, a seguito degli esami, è stata riscontrata un’elongazione muscolare che non è però mai sfociata in lesione. Dunque De Maria sarà a disposizione di Gorgone, come pure Gucher, assente a Pesaro, ma solo per un improvviso attacco influenzale, ora rientrato.

Ancora niente da fare, invece per Visconti. Dopo lo stiramento, il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e domani inizierà la fase di riatletizzazione. Potrebbe tornare nel gruppo tra una-due settimane.

Nell’Arezzo, che ha mal digerito la sconfitta casalinga per mano della Juve B, mancherà, per squalifica, il mediano Shaka Mauli. Ma Indiani avrà tutto il resto del gruppo a sua disposizione e sta studiando come uscire dal Porta Elisa con un risultato positivo, come gli è spesso accaduto in passato. Tre, in particolare, gli uomini da tenere d’occhio per Tiritiello e soci e sono gli attaccanti Gucci (11 gol), Guccione e Pattarrello (entrambi con 8 reti) che in tre hanno realizzato 27 dei 41 gol complessivi.

Dal canto suo la Lucchese fa affidamento soprattutto su Rizzo Pinna (almeno due le squadre di serie B sulle sue tracce) e quel Yeboah, che ha ormai spodestato Magnaghi dal ruolo di prima punta. Le previsioni sono per un derby con gol, visto che entrambe le squadre dispongono di attaccanti molto forti. Considerando che saranno a disposizione anche De Maria e Gucher, il tecnico rossonero potrebbe "ritoccare" la squadra in tutti e tre i reparti, con Quirini e De Maria laterali bassi con Tiritiello e Benassai coppia difensiva centrale.

Gucher dovrebbe tornare a fare il "regista" a metà campo (da scegliere uno tra Astrologo e Cangianiello) con Tumbarello punto fermo. In attacco tornerà Disanto, oppure sarà data fiducia a Guadagni? Più probabile la seconda soluzione. Per un derby che si annuncia di grande importanza in chiave play-off è stato designato Castellone di Napoli, che in questa stagione non ha mai diretto partite della Lucchese e dell’Arezzo.

