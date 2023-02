Bollette stellari, condomini a rischio gelo

Metti una bolletta del gas doppia o tripla rispetto ai consumi dell’anno precedente, tanto alta da non poterla prevedere in bilancio da parte dell’amministratore di condominio. Metti la scadenza ravvicinata, complice magari anche la posta ritardataria. Metti il riscaldamento centralizzato del condominio, per cui basta uno solo degli inquilini che non paga a bollare tutti gli altri come “morosi“.

L’ipotesi distacco del gas diventa molto meno ipotesi e sempre più incombente realtà per tante palazzine lucchesi, e per le famiglie, come già avevamo documentato nel servizio di ieri. Tutte alle prese con una difficile quadratura del cerchio avendo alle mani fatture astronomiche per i mesi di novembre e dicembre. Il fattore “riscaldamento centralizzato“ destabilizza ulteriormente equilibri già di per se molto difficili in questo momento storico. I condomini che fruiscono di questa modalità sono ancora molti in città, soprattutto nella zona di Sant’Anna, ma anche a San Filippo e nel centro storico. Tutti nella stessa allucinante morsa. D’altra parte gli importi sono stellari se si guarda ai consumi di novembre e, soprattutto, di dicembre scorso.

“Personalmente ho fatto un riscontro tra dicembre 2022 e dicembre 2021, con riferimento anche ai metri cubi effettivamente consumati in casa mia – premette l’ingegner Paolo Castrogiovanni che amministra vari condomini in città – . A dicembre 2021 la fattura era di 650 euro per 570 metri cubi, quella di dicmebre 2022 per 450 metri cubi per 1.311 euro da pagare. E credo di aver detto tutto“.

Con le debite proporzioni, la situazione piove, anzi grandina, sui condomini a riscaldamento centralizzato. “L’ente fornitore pone le stesse scadenze di sempre – spiega l’ingegner Castrogiovanni –. Ciò che fa la differenza è che con importi così sproporzionati l’amministratore di condominio non riesce a muoversi puntualmente parando il colpo. Ogni preventivo, calcolato pure con aggiunta di residui di cassa, sfora inesorabilmente. E finisce che si rischia di non aver tempo utile per rispondere ai richiami del fornitore. La rateizzazione si può chiedere, ma anche quella entro una certa scadenza“.

“In qualche caso il rischio di sospensione del servizio è dietro l’angolo – spiega il professionista –. E se avviene in pieno inverno son dolori, e comunque ci sono da considerare poi le spese di riallaccio“. Un tunnel senza uscita. “Francamente è difficile gestire in tempi come questi condomini con impianti di riscaldamento centralizzati – fa sapere un altro amministratore di condominio –. Per questo io consiglio sempre di renderlo singolo. La decisione può essere assunta anche da un solo condomino, che a quel punto si autogestirà con le proprie fatture. Anche perchè altrimenti le famiglie sono schiave degli orari di accensione imposti dai Comuni. E non di rado succede che per impianti vecchi o altro, si resti al freddo“. Come a dire oltre al danno la beffa.

Laura Sartini