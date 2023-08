Boccabugia, un’edizione da record Boom di iscrizioni tra i giovani Giorni di festa per tutto il paese

Una giornata da incorniciare per Vergemoli, borgo nel comune di Fabbriche di Vergemoli in Garfagnana, quella di domenica con l’attesa manifestazione letteraria sui generis "Il Boccabugia". Fin dal mattino tutta la giornata si è respirato il clima della grande festa, preannunciata anche da diversi operatori video che si aggiravano tra le vie strette in cerca di materiale per quello che diventerà presto un docu-film e avrà al centro proprio la storica manifestazione di poesia estemporanea. Racconterà il paese e l’evento nella sua fattispecie. Iniziato ufficialmente nel 1972 per onorare la figura e l’eredità lasciata dal poeta in rima locale Iacopo Vanni, detto appunto "Il Boccabugia". Questa edizione speciale ha vissuto momenti di grande partecipazione e segnato un boom di nuove iscrizioni, soprattutto fra più giovani. Spirito dissacratore e grande ironia ha caratterizzato, come sempre, l’appuntamento animato dal cittadino onorario Paolo Ruffini, il noto attore, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore e produttore teatrale che da anni è alla guida della manifestazione.

Con lui la presentatrice Carina Cherubini Orsetti.Quarantacinque minuti di tempo per scrivere le proprie rime sul tema tenuto segreto fino all’ultimo minuto e dal quale si comprende molto bene l’anima del concorso: "Per esser vergemolino a tutti gli effetti, a Ruffini manca solo… la casa" (ma è tirchio e vòle spènde poco)". Risate a non finire e battute con il sindaco di Fabbriche, Michele Giannini e con gli altri componenti della giuria; Camilla Baccelli, Fabio Baroni, Roberta Bergamini, Domenico Bertuccelli, Lucia Morelli, Cesare Passigni e Simone Sartini. A loto è spettato il difficile compito di scegliere i migliori componimenti. Primo classificato Marco Nicolosi di Massa Macinaia, secondo Luca Iacopetti e terzo posto per Tiziana Lunardi.

A Noah Tortelli è andato il premio declamazione. Noah è un cantautore originario di Barga, alla sua prima volta al Boccabugia e ha colpito molto il pubblico mettendo il musica la sua poesia eseguendola, poi, con la chitarra. Il Premio Componimento è andato a Renzo Tori, mentre il Premio Giovani se lo sono aggiudicato Aurora e Arianna. Intermezzo letterario con la presentazione del libro "Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera", Edizioni Melagrana, del giornalista e scrittore Andrea Cosimini.

Durante la giornata, a disposizione degli intervenuti soste golose ai tanti stand gastronomici presenti, tra i quali anche il rigenerante gelato artigianale della gelateria "La Gioia del Gelato" di Borgo a Mozzano, molto attivo il bar e il mercatino dei prodotti tipici. Insostituibile la partecipazione di tutto il paese, con le attive paesane che hanno organizzato e allestito tutti gli spazi pubblici, compreso il bellissimo palco centrale.

Fiorella Corti