Blitz dei carabinieri Trovati soldi, cocaina e hashish nell’auto Arrestato un 55enne

Arrestato un uomo di 55 anni, nullafacente, residente a Capannori e denunciato in stato di libertà un trentasettenne di origini polacche, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto lunedì sera quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Lucca hanno controllato una vettura sospetta con due persone a bordo nei pressi di una zona isolata, al cimitero di Tassignano.

La perquisizione personale ha fatto emergere tre dosi di cocaina, un frammento di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 2.200 euro, ritenuta verosimilmente provento delle attività di spaccio. I militari hanno ispezionato anche l’abitazione del cinquantacinquenne dove sono stati rinvenuti altri tre bilancini di precisione, ulteriore materiale per il confezionamento, tre confezioni di mannitolo (che è una sostanza da taglio) e cinque confezioni di ammoniaca, sostanza che viene utilizzata per ottenere il crack dalla cocaina. Un probabile regolamento di conti invece ad Altopascio. Quattro giovani si sono picchiati in strada e tra gli aggressori c’era pure il fratello dell’aggredito. E’ successo domenica sera in pieno centro, intorno alle 23.30.

Ad avere la peggio un ragazzo di origine marocchina, assalito da altri tre connazionali con calci e pugni. Sarebbe stato utilizzato anche un corpo contundente. Trasportato in ospedale a Lucca, per fortuna se la caverà. E’ già stato dimesso e ha formalizzato denuncia ai carabinieri di Altopascio. Episodio grave su cui stanno cercando di fare luce i militari dell’Arma. La discussione è partita con parole e toni di voce esagitati in piazza Umberto. Nonostante il meteo incerto, a quell’ora c’era ancora gente, per una movida che stenta a decollare, complice appunto la pioggia. I quattro hanno litigato di brutto, sui motivi del diverbio, poi degenerato, indagano gli inquirenti.

Uno dei quattro, preso di mira dagli altri tre, cerca la fuga: dopo aver percorso un tratto di via Firenze, prima di entrare in piazza Tripoli viene raggiunto e malmenato. Qualcuno avvisa le forze dell’ordine, il magrebino ferito sembra in condizioni gravi e quindi è necessario allertare la centrale operativa. Così il ragazzo viene salvato. Ora sono in corso le indagini. Lui ha denunciato gli aggressori. L’aspetto paradossale è che pare che tra questi vi sia pure il fratello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Quale causa scatenante può avere indotto una simile violenza?

Massimo Stefanini