Blitz dei baby vandali I cittadini non ci stanno "Servono provvedimenti"

Scatterà la raccolta di firme e, se non sarà fatto nulla, esposto in Procura automatico. Stavolta non è la solita bravata. Vandalismi che però intaccano la sfera della sicurezza. Per due volte (la terza gli autori di questi blitz sono fuggiti) rubati e manomessi gli estintori che diventano fondamentali in caso di problemi, all’interno della recinzione (proprietà privata) dove è sistemato il cosiddetto "bombolone" del gas a servizio di decine di famiglie che abitano nei palazzi adiacenti al parco Carlo Alberto Dalla Chiesa, in via Bruno Nardi, a Spianate, la frazione più grossa di Altopascio. "Qui siamo oltre lo spaccare i giochi per bambini, deturparne l’immagine con scritte, urla e schiamazzi ogni sera – spiegano i residenti – perché questi ragazzi entrano adesso di continuo nelle proprietà private. Dopo aver divelto la rete sono entrati nelle due aree dove si trovano i contenitori del gas. Può essere pericoloso, saccheggiano gli estintori, spaccano i manometri, sono oggetti che hanno un costo e che servono per la collettività. Una, due volte, la terza lo scempio è stato evitato solo perché un signore che abita lì li ha visti e li ha inseguiti per un breve tratto. Ci potrebbe essere però – proseguono gli abitanti, – una reazione e allora nascerebbero ulteriori problemi, visto che si parla di minorenni. Ma siccome è una escalation progressiva, si alza l’asticella della sfrontatezza e della strafottenza ogni volta, è necessario intervenire".

E’ stata presentata regolare denuncia ai carabinieri di quanto accaduto e il rimedio, almeno parziale, è stato individuato. "Servirebbero le telecamere della videosorveglianza, – aggiungono i residenti, – perché quelle avrebbero un effetto dissuasivo e deterrente per i giovani protagonisti di questi atteggiamenti. Hanno anche aperto il quadro elettrico e messo al buio completo sia il giardino pubblico sia l’intera strada. Abbiamo segnalato al Comune e hanno provveduto, con due viti che sono estraibili con un semplice coltellino. Anche in questo caso, toccare i cavi elettrici è pericoloso: e se questi ragazzi prendessero la scossa e rimanessero fulminati? L’assessore e vice sindaco Toci si è sempre adoperato per cercare di arginare il fenomeno, facendo rimettere a posto i giochi danneggiati, ad esempio, ascoltando le nostre doglianze. Ma qui serve altro. La polizia municipale, – concludono gli abitanti del quartiere, – non si vede mai. Bisogna intervenire concretamente subito, prima che accada qualcosa di grave".

Massimo Stefanini