Blitz all’alba all’ex scalo merci. Trovati sbandati e giacigli. Espulso un pluripregiudicato

Torna, purtroppo, protagonista l’ex scalo merci. Ormai da tanti anni l’area vive una situazione di degrado e abbandono, diventando il naturale rifugio di senza fissa dimora e delinquenti, e non sono certo mancate le segnalazioni da parte dei cittadini, stanchi di questo strano via vai nella zona.

La polizia di Lucca, ieri, all’interno di una serie di controlli e interventi che periodicamente vengono fatti in vari luoghi della città, compreso l’ex scalo merci, ha espulso un cittadino marocchino di 38 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti.

Alle prime luci del mattino, infatti, le volanti della Questura hanno raggiunto l’area, che si trova proprio alle spalle della stazione ferroviaria di Lucca. La fama precede l’ex scalo merci, e le forze dell’ordine lo tengono sotto stretta osservazione, proprio per la tendenza a essere un punto di ritrovo per pregiudicati e delinquenti. Nonostante negli scorsi mesi i casotti in muratura fossero stati chiusi e messi in sicurezza, qualcuno è riuscito a forzarne l’accesso.

La situazione che la Polizia ha trovato, infatti, parla di alcuni giacigli di fortuna, circa una decina, e almeno cinque o sei persone all’interno. A quel punto sono scattati i controlli, e uno straniero privo di documenti è stato accompagnato in questura. Il 38enne è risultato essere un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Verso il ragazzo era già arrivata la sentenza di diveto di dimora nella provincia di Lucca a seguito di una grave lesione personale causata ad un connazionale durante una rissa. L’aveva colpito con il collo di una bottiglia rotta durante una zuffa per futili motivi alla stazione di Viareggio. Proprio per questo l’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico chiederà un aggravamento della misura in atto al Giudice del procedimento.

La posizione dell’uomo è stata al posta al vaglio dell’ufficio immigrazione della Questura di Lucca che, ottenuto il nulla osta all’espulsione, provvederà alla esecuzione della misura dell’accompagnamento al Centro permanenza per rimpatri di Bari.

Iacopo Nathan