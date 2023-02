Bimbo di diciotto mesi azzannato al viso: è grave

Paura ieri mattina ad Antraccoli per un bambino di appena un anno e mezzo, aggredito da un grosso cane di un familiare, che l’ha aggredito e morso al viso senza apparente motivo. Forse nelle intenzioni del Terranova, un cane di grossa taglia generalmente piuttosto mansueto, quello voleva essere una specie di gioco. Ma sono stati momenti vera angoscia per tutti, anche se alla fine il piccolo è stato soccorso in tempo e non corre pericolo di vita. In mattinata è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer, dove dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Il piccolo, secondo le prime valutazioni dei medici, dovrebbe cavarsela senza conseguenze troppo pesanti. Un sospirto di sollievo dopo ore di angoscia e apprensione che hanno segnato tutta la giornata.

Per il bimbo di appena 18 mesi e i suoi familiari sono stati momenti davverio terribili. L’aggressione è avvenuta intorno alle 8,45 di ieri mattina. L’episodio, i cui contorni sono ancora in parte da chiarire, è avvenuto in un’abitazione in via Romana Vecchia ad Antraccoli, dove il bambino si trovava in compagnia di alcuni familiari.

All’improvviso, il grosso Terranova, di proprietà di un parente, si sarebbe avventato sul bambino che in quel momento stava giocando normalmente. Il cane l’ha ferito mordendolo al viso e causandogli ferite profonde. L’allarme è stato dato immediatamente dai familiari presenti, che hanno subito allontanato il cane dal piccolo, evitando probabilmente conseguenze peggiori.

La centrale operativa del 118 ha ricevuto la richiesta di intervento attorno alle 8,45. Sul luogo, ad Antraccoli, è accorsa subito l’automedica di Lucca: medico e infermiere per velocizzare i tempi hanno portato immediatamente il piccolo sanguinante al pronto soccorso del vicino ospedale San Luca. Il personale sanitario intervenuto d’urgenza sul posto ha infatti giudicato piuttosto serie le ferite riportate.

Al San Luca il personale ha stabilizzato il piccolo, ma è stato deciso di accompagnarlo in ambulanza, con un anestesista rianimatore a bordo, direttamente al pediatrico Meyer di Firenze. Qui i medici lo hanno sottoposto alle visite e cure del caso: per fortunata il bambino non è in pericolo di vita, anche se dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico al viso. Ma potrà superare bene questa brutta avventura.

Intanto, come prevede la normativa, si sono mossi anche i veterinari dell’Asl: dovranno infatti valutare insieme al padrone del Terranova la situazione del cane per quanto concerne l’aggressività e l’eventule profilassi da seguire.