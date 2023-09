Bimbi alla scoperta dei valori della terra a Molazzana: scuola primaria di Montaltissimo

Termini come biodiversità, autoctono, semina, o verbi come sfogliare, sgranare, trasformare, spesso non sono supportati da una vera conoscenza di fondo neppure negli adulti, figuriamoci nei bambini. Questo non vale però per gli studenti della Scuola Primaria di Montaltissimo, nel comune di Molazzana, che sabato scorso hanno partecipano con insegnanti e genitori all’evento "Un pomeriggio alla scoperta della nostra Terra" e si sono ritrovati a essere protagonisti delle ultime fasi della raccolta dei mais, nato dai piccoli semi che avevano immesso nel terreno con le loro stesse mani in primavera. L’iniziativa si è svolta nel panoramico borgo fortificato di Cascio, la bella frazione di Molazzana dove sono nate e "vegetano" le famose Crisciolette, piatto semplice della tradizione contadina a base di un perfetto dosaggio tra farine, ottenute appunto da mais e grano tenero, acqua e sale, che accompagnato da salumi e formaggi . Alla base del "Progetto Semina", nato nel 2018 grazie a diverse collaborazioni, come con il Gal MontagnaAppennino che ha anche consentito il recupero di terreni abbandonati, e promosso dall’Associazione Sportiva e Ricreativa locale guidata dallo storico presidente Alessandro Bertolini, c’è proprio lo studio del ciclo naturale che porta alla produzione della farina e al suo conseguente utilizzo in cucina. Un’attesa prolifica che ha stupito i bambini partecipanti alla sgranatura delle pannocchie, rigorosamente eseguita a mano come in passato, poi alla ventilazione dei chicchi e, infine, alla loro trasformazione in farina con il processo della molitura. Quest’ultimo passaggio è stato reso possibile dall’utilizzo di un piccolo, ma perfettamente funzionante, prototipo di molino costruito ad hoc per la dimostrazione didattica. "Si tratta di modalità molto importanti per la conoscenza e la consapevolezza dei più piccoli e per attivare la loro curiosità su processi molto lunghi e faticosi, spesso sconosciuti ai più - dice il sindaco di Molazzana Andrea Talani, presente alla giornata che ha unito divertimento, formazione, pratiche tradizionali e contadine, ai profumi della terra e al cibo naturale e gustoso -. Niente di meglio che vivere queste esperienze in prima persona, esserne artefici e imparare dai migliori maestri queste antiche abilità che continuano a sorprendere per la grande manualità e le tante difficoltà da superare. Insegnamenti, a mio avviso, altamente formativi".

Nel pomeriggio, poi, ci sono stare le letture conviviali a cura della Biblioteca Comunale, la presentazione del libro della Banca dell’Identità e della Memoria "Garfagnam" di Annarita Rossi, che si è anche cimentata nella preparazione di piatti tipici insieme alle rinomate cuoche di Cascio, e una speciale merenda per tutti. Naturalmente a base di Crisciolette,

Fiorella Corti