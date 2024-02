Bilinguismo nell’infanzia. Incontro con gli esperti verso le nuove sfide

Sabato 24 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, la nuova Palestra del Campus Bilingue in Viale San Concordio 135, si trasformerà nel palcoscenico di un incontro affascinante dedicato al magico mondo del linguaggio infantile, con un focus esclusivo sul bilinguismo nella scuola dell’infanzia e sull’importanza cruciale di introdurre l’inglese sin dalla più tenera età. In un’epoca in cui la diversità linguistica è riconosciuta come un autentico valore aggiunto, autorità scolastiche e del Comune di Lucca, unite a esperti dell’educazione e della linguistica invitati dal Gruppo Esedra Leading Education, si congiungeranno per esplorare le nuove sfide.