Bilinguismo nella tenera età. Ecco perchè sì

Sabato 24 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, la nuova Palestra del Campus Bilingue in Viale San Concordio 135, si trasformerà nel palcoscenico di un incontro affascinante dedicato al magico mondo del linguaggio infantile, con un focus esclusivo sul bilinguismo nella scuola dell’infanzia e sull’importanza cruciale di introdurre l’inglese sin dalla più tenera età. In un’epoca in cui la diversità linguistica è riconosciuta come un autentico valore aggiunto, autorità scolastiche e del Comune di Lucca, unite a esperti dell’educazione e della linguistica invitati dal Gruppo Esedra Leading Education, si congiungeranno per esplorare le sfide e le opportunità connesse al bilinguismo nei primi anni di vita. Interverranno: Prof.ssa Raffaella Biagioli e Prof.ssa Elisabetta Cecconi che guideranno la discussione sulla pedagogia del bilinguismo e sull’importanza di creare un ambiente linguistico stimolante fin dai primi anni di vita con un intervento congiunto dal titolo: Il bilinguismo nella prima infanzia: aspetti linguistici e pedagogici. Poi Julie Siobhan Ottley: Maestra madrelingua inglese della scuola dell’infanzia Il Cucciolo. Con la sua esperienza diretta, condividerà storie coinvolgenti e strategie pratiche per promuovere l’apprendimento dell’inglese in modo giocoso e naturale. Inoltre Tiziana Bini: Maestra della scuola dell’infanzia Il Cucciolo. Illustrerà, grazie alla sua esperienza individuale, come integrare l’inglese nella routine quotidiana dei bambini, rendendo l’apprendimento un’avventura divertente e coinvolgente. Alessandro Cianelli in veste di genitore. Interverranno anche Ernesto Pellecchia direttore dell’ufficio scolastico regionale, Ilaria Baroni, provveditore, il sindaco Pardini, l’assessore Testaferrata e Carmela Palumbo del Miur.