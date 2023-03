Bilancio in Provincia Priorità alle scuole con 44 milioni del Pnrr Assunzioni in vista

Via libera al bilancio di previsione 2023-2025 della Provincia, licenziato dal consiglio nella seduta di lunedì scorso. Una seduta che ha visto discutere e approvare (con votazione separata), oltre al bilancio di previsione finanziario, anche l’aggiornamento del Dup, il Documento unico di programmazione che raggruppa tutto il lavoro dei servizi della Provincia e rappresenta la guida strategico-operativa dell’ente.

Sette i 7 voti favorevoli della maggioranza, cui si è aggiunto il voto del sindaco di Seravezza e consigliere di “In Provincia” Lorenzo Alessandrini, mentre si sono dichiarati contrari Ilaria Benigni, Matteo Petrini e Michele Giannini della lista “Centrodestra e civiche per la provincia di Lucca”. Astenuti, invece, gli altri due consiglieri della lista “In Provincia” Marco Remaschi e Chiara Consani. Il Dup, invece, è passato in Consiglio provinciale con il voto favorevole di 8 consiglieri e 4 astenuti (Remaschi, Giannini, Petrini e Benigni).

In merito al capitolo investimenti, la Provincia - che ha varato un Programma triennale di lavori pubblici (2023-2025) con uno specifico decreto del presidente Menesini annunciato alcune settimane fa - ha in programma 124 milioni di interventi su opere pubbliche, di cui circa 104 milioni sono relativi all’annualità in corso. Risorse che serviranno per finanziare interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, adeguamento alle normative sismiche e antincendio, per i settori di propria competenza: strade provinciali, scuole superiori, ponti, viadotti, palestre scolastiche e edifici di proprietà. Investimenti per i quali sono strategici i fondi del Pnrr. In particolare per gli edifici scolastici di competenza della Provincia i fondi Pnrr ammontano a poco più di 44 milioni di euro a cui si aggiungono 4.1 milioni del Pnc per la messa in sicurezza delle strade e la manutenzione della rete stradale.

Una parte importante del bilancio di previsione della Provincia riguarda il programma di nuove assunzioni di personale necessarie per mettere la macchina organizzativa in condizione di gestire al meglio le importanti sfide che l’Ente deve affrontare. Le assunzioni si riferiscono a procedure già avviate (5 tecnici di categoria D; 4 addetti stradali-cantonieri, 1 D informatico), a procedure da avviare nei prossimi giorni (6 assunzione tramite mobilità 1 D avvocato, 1 D amministrativo, 2 C tecnici e 2 C amministrativi), nonché alla nuova programmazione 2023-2025 (ulteriori figure professionali di diverso profilo e categoria) che verrà presto adottata con il Piao (il Piano integrato di attività e organizzazione).