Bilancio e dati nell’assemblea annuale dei soci

Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, fa sapere che è convocata per la sera di martedì 18 luglio a Palazzo Sani, in via Fillungo, sede centrale dell’associazione, l’assemblea ordinaria annuale dei soci. L’appuntamento è fissato per le 20.30 in prima convocazione e alle 21.30 in seconda convocazione. L’ordine del giorno prevede la relazione del presidente Rodolfo Pasquini e anche l’approvazione del rendiconto consuntivo del 2022. Nell’occasione saranno anche enucleati dati relativi all’andamento del settore in questo particolare periodo post Covid. Un momento centrale per l’attività di Confcommercio che invita tutti i soci a partecipare.