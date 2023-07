Bilancio della Provincia La Corte dei Conti chiede correttivi

1La Corte dei Conti chiede alla Provincia correttivi ai rendiconto di bilancio 2017-2018-2019. Qualcosa non tornerebbe. Su questo punto l’ente di Palazzo Ducale specifica che rispetto all’iniziale fase istruttoria stimata in circa 3.9 milioni di euro, la quota effettiva da coprire dopo le controdeduzioni della Provincia è stata rideterminata in 1.9 milioni di euro. La Provincia fa sapere di aver fornito la necessaria documentazione istruttoria, riducendo di più della metà la cifra indicata dalla magistratura contabile. “Va comunque sottolineato il fatto - così Palazzo Ducale - al di là della legittimità degli accertamenti sull’utilizzo delle risorse pubbliche - che moltissimi enti locali hanno dovuto affrontare questi accertamenti contabili causati soprattutto dalla difficoltà nell’applicazione dei nuovi principi contabili entrati in vigore nel 2015“. La Provincia ha due mesi di tempo per mettersi in regola.