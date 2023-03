Bilancio, arriva l’ok in Consiglio. Menesini: "Le finanze dell’Ente sono solide"

Bilancio approvato in Consiglio. Il sindaco di Capannori, dopo le esternazioni del consigliere di minoranza Matteo Petrini, Fratelli d’Italia, tranquillizza tutti. "Alcuni consiglieri di centrodestra stanno facendo una non veritiera narrazione sullo strumento contabile. Vorrebbero far credere - spiega il primo cittadino - che c’è un buco che però non esiste. Le finanze del Municipio sono solide e ben gestite. Con un riaccertamento dei residui (operazione tecnica) abbiamo già risolto le questioni poste dalla Corte dei Conti, senza toccare i soldi in bilancio per servizi e opere pubbliche. Dover fare una precisazione del genere mi provoca tristezza, perché quando per screditare un’amministrazione comunale bisogna inventarsi ciò - dichiara Menesini - significa che non si hanno idee. Nel 2019 dissero che non c’erano finanziamenti europei per rifare piazza Moro".

Nella seduta del civico consesso che ha dato semaforo verde allo strumento contabile, ribadita ancora una volta la gestione solida ed efficiente delle finanze. "La questione posta dalla Corte dei Conti può dirsi risolta - scrive in una nota la giunta - rimangono servizi ed opere pubbliche e quindi senza alcuna conseguenza per i cittadini. Ma c’è di più. Dal riaccertamento dei residui, al 2022 emerge un avanzo di 2 milioni e 400mila euro, somma che va a riassorbire il disallineamento a fine 2021, pari a 1 milione e 600mila euro e determina un effetto positivo sul consuntivo 2022. Questo significa che non solo non si andrà ad intaccare il bilancio di previsione 2023, ma verranno confermati tutti i servizi e gli investimenti". L’assessore alle Finanze, Carmassi, aggiunge: "Con questa delibera sui correttivi tecnici si chiude positivamente la questione. Restano confermati tutti i servizi e tutti gli investimenti 2023. Non ci sarà nessun taglio".

Al momento del voto l’opposizione ha lasciato l’aula.

