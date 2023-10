Bigo e “Il Bosone“, supereroe made in Lucca

Colori, divertimento, simpatia e amore per il proprio territorio e la sua storia: queste alcune delle caratteristiche di Bigo, fumettista lucchese artefice dell’opera. Al secolo David Bigotti, Bigo realizza le sue tavole soprattutto in digitale, ma ama recuperare anche la maniera classica, come fa con le sue opere eseguite totalmente a penna biro. Nel 2019 il fumettista ha dato vita al supereroe made in Lucca, Il Bosone, personaggio che veglia sull’umanità dalla notte dei tempi, anticipando e presenziando ogni evento fondamentale della storia, spostandosi nello spazio-tempo grazie all’ormai mitica botola. E da oggi questa botola ci porta fino al XIX secolo, quando il primo motore a scoppio venne realizzato nella nostra città. "Mi sono divertito a raccontare questa storia - commenta Bigo - , il tutto con un tono vivace e accattivante, adatto alle nuove generazioni. Con i miei disegni ho voluto rappresentare anche alcuni fatti di quel periodo in modo da avere una narrazione completa del tempo che, con leggerezza e divertimento, rimanga nella mente dei lettori".