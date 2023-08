Biglietti e abbonamenti a Lucca: ecco il quadro

Per le conferme degli abbonamenti si va da mercoledì 30 agosto a giovedì 14 settembre, mentre la vendita de nuovi abbonamenti sarà da sabato 16 a giovedì 28 settembre (online dal 20 settembre). La vendita dei biglietti singoli si aprirà sabato 30 settembre (online il 4 ottobre). Le conferme degli abbonamenti potranno essere fatte solo in biglietteria, mentre i nuovi abbonamenti e i biglietti saranno acquistabili indifferentemente in biglietteria o su TicketOne.it.

I prezzi vanno dai 150 euro dei palchi centrali (ridotto under 30 e over 65, soci Unicoop Firenze 135) ai 111 di galleria e palchi laterali (ridotto 99, under 60).

I biglietti per i singoli spettacoli sono a 55 euro per platea e palchi centrali (ridotto 49) e a 40 per galleria e palchi laterali (ridotto 36, con carta studente della Toscana 16,50 così come per le scuole (minimo 10 studenti). Gli studenti del Conservatorio Boccherini e del Liceo Musicale Passaglia pagano 5 euro. Infine, il loggione con ingresso unico a 20 euro.

Quest’anno sono previste anche visite guidate in palcoscenico: il ticket per 5 ingressi viene riservato agli abbonati e costa 35 euro, mentre il biglietto per la visita singola è a 10 euro.