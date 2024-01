Biglietteria e servizi abusivi. Nei guai un centro sportivo

Un impianto sportivo con manufatti di servizio, utilizzati a corredo della struttura, abusivi. Si tratta della rimessa degli attrezzi, dei servizi igienici e, addirittura, della biglietteria che, come il ricovero e la custodia degli utensili, necessita di una piccola costruzione che li ripari dalle intemperie. Destinati a servizi diversi ma realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, articolo 31. Accade nel territorio di Capannori. Lo si deduce dall’elenco mensile che i Comuni stilano sugli abusi edilizi. Il report, inoltre, viene inviato al Comando della Polizia Municipale e trasmesso, in questo caso specifico con protocollo dello scorso 3 gennaio, alla Procura della Repubblica di Lucca. Per legge queste comunicazioni debbono trovare spazio all’albo pretorio on line del Municipio per diverso tempo.

L’accertamento sul posto è dello scorso 18 dicembre. Risulterebbero abusive solo alcune pertinenze. Non c’è necessità di sospendere i lavori per una ragione logica, visto che sono già terminati ed in essere da anni. Le indagini dovranno stabilire da quanto tempo queste pertinenze esistono, onde accertare che non intervenga la prescrizione. Bisognerà inoltre capire se l’area privata è gestita da qualcuno. Di solito il procedimento percorre due strade parallele: quella penale e quella amministrativa. Se le opere sono sanabili si potrà intervenire, oppure può essere ordinata la rimessa in pristino, altrimenti l’alternativa è la demolizione. Nel corso degli anni, sono stati diversi i casi nel capannorese piuttosto clamorosi: tempo fa venne scoperta, attraverso una segnalazione, una piscina interrata.

Ma.Ste.