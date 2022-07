Justin Bieber, il super concerto a Lucca: orari e la scaletta

Lucca, 31 luglio 2021 - Manca sempre meno al super concerto di Justin Bieber al Lucca Summer Festival, che stasera porterà sul palco il suo Justice World Tour. . Il tour prende il nome dall'ultimo album uscito nell'aprile 2021 della star canadese. Con questo nuovo album il cantautore ha raggiunto numeri da record, oltre 9 miliardi di streams in tutto il mondo, una carriera che lo ha visto si da subito, aveva 13 anni, scalare classifiche e vincere premi su premi dal Billboard Music Awards, ai vari American Music Award, Brit Aawards e MtV European Awards.

La scaletta

Il super show di Bieber sarà composto da 24 brani, unendo grandi successi della carriera della popstar mondiale ai brani contenuti nel nuovo album.

Somebody

Hold On

Deserve You

Holy

Waun

What Do You Mean

Yummy

Changes

Love Yourself

Off My Face

Confident

All That Matters

Don’t Go

Sorry

Love You Different

As I Am

Ghost

Lonely

2 Much

Intentions

Boyfriend

Baby

Peaches

Anyone

Consigli utili

L'uscita autostradale consigliata è quella di Capannori per raggiungere l'evento.

I cancelli per accere all'evento saranno aperti a partire dalle 14. Lo spettacolo avrà inizio a partire dalle 19.30 con il Pre-Show affidato Mara Sattei prima e alle 20.20 a Rkomi. È possibile prenotare il posto auto se si decide di arrivare in auto Qui uno dei parcheggi di

Viale Giusti

Stazione

Mercato Ortofrutticolo

Dal 29 luglio al 2 agosto il parcheggio Carducci sarà riservato ad uso esclusivo dell'organizzazione del concerto e la sortita del baluardo di Santa Maria resterà chiusa. La sosta per i residenti sarà gratuita negli stalli blu delle aree predisposte, mentre sarà in vigore il divieto di transito in via Carrara e limitrofe. Le aree di sosta e parcheggio per gli spettatori saranno localizzate alla stazione e zone limitrofe, e al parcheggio Palatucci. I titolari degli abbonamenti Metro dei parcheggi occupati durante gli eventi potranno parcheggiare liberamente negli stalli blu del territorio, ad eccezione del centro storico e dei parcheggi in struttura, esponendo l'apposito tagliando.

È vietato introdurre: oggetti ingombranti, pesanti, contundenti o pericolosi, bolbolette spray, trombette da stadio, catene, bevande alcoliche, ombrelli, bastoni, strumenti musicali, droni, videocamare, biciclette, caschi, animali, oggetti da punta o da taglio.

Consentito l'ingresso a borse e zainetti di piccole dimensioni. All'interno dell'area concerto saranno presenti vari punti ristoro.

Ingressi

Si può accedere all'area del concerto da:

Viale Regina Margherita (fuori Porta San Pietro) per il settore PIT Area

Viale Cavour (la parallela a Viale Regina Margherita, fuori Porta San Pietro) per Tribune , settore posti in piedi e settore Disabili

Viabilità e divieti

Dalle 7 del 30 luglio viale Carducci sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale, fatta eccezione per i titolari di pass pedonale. Saranno chiusi anche la sortita di San Paolino ed il sottopasso pedonale di San Concordio, che sarà accessibile fino alle ore 20.30 per i portatori di handicap. Nel medesimo periodo, la cortina delle mura sarà chiusa. Dalle 8 del 31 luglio è prevista la chiusura al traffico veicolare di Porta San Pietro, il divieto di sosta e transito nell’area di prefiltraggio da piazzale Risorgimento fino a via Montanara, il divieto di sosta nella zona stazione e in viale Giusti. Dalle ore 12.00 del 31 luglio verrà disposto inoltre un divieto di transito nella zona della stazione -viale Giusti.

In treno

La stazione ferroviaria di Lucca si trova appena fuori le Mura in Piazza Ricasoli, vicino porta S.Pietro, da cui il centro storico si raggiunge in pochi minuti. Principali collegamenti:

Leggi anche: Lucca Summer Festival, al concerto di Bieber in treno. Potenziate le tratte

da Firenze: Stazione di S.Maria Novella

da Pisa: Stazione Centrale e Stazione Pisa Aeroporto

da Viareggio: Stazione Centrale

In auto

Per chi sceglie di arrivare in auto al concerto