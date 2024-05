Bici elettriche, via libera. Ok al rilascio in periferia

Servizio di noleggio delle bici elettriche, ora c’è il via libera al loro rilascio ovunque (e non solo nelle stazioni virtuali indicate quando il servizio era partito), purché fuori dalle Mura e sino a fine settembre prossimo. Il Comune di Lucca, con una determinazione dirigenziale, ha preso atto che l’esperimento di venti giorni compiuto tra la fine di aprile e l’inizio di maggio per una liberalizzazione dei posti dove le bici elettriche e a pedalata umana a nolo non ha generato significativi problemi, ha deciso di estendere sino alla fine del periodo di contratto con la ditta Ridemovi Spa la modalità di rilascio libero, purché lo spazio sia al di fuori del perimetro delle Mura urbane.

Il tutto nasce con una richiesta della società che gestisce il servizio di bici sharing dal settembre del 2023, che aveva protocollato a inizio aprile una ipotesi di aggiornarmento dell’area operativa esterna alla Mura, passando da un sistema di prelievo e rilascio su stazioni virtuali predefinite al metodo cosiddetto "free flow" puro (ovvero senza stazioni virtuali), per incentivare ulteriormente il ricorso al servizio da parte dell’utenza. La giunta comunale, pochi giorni dopo, aveva autorizzato un esperimento della durata di venti giorni per verificare le eventuali controindicazioni, compreso un abbandono indiscriminato dei mezzi una volta cessato il nolo.

Durante la durata della sperimentazione, però, come si legge nelle determina comunale, "l’ufficio Mobilità non ha registrato un aumento di segnalazioni o reclami e analogo giudizio di positività veniva confermato dalla nota inviata da Ridemovi in cui si riassumevano i dati di incremento di utilizzo del servizio relativi al periodo di sperimentazione". Da qui, il via libera sino alla scadenza dell’autorizzazione a Ridemovi Spa che coincide con il 22 settembre prossimo, condizionato però alla prescrizione all’azienda di un più stretto e frequente controllo e riposizionamento più volte al giorno delle biciclette nell’area operativa in free flow, affinché sia limitato al minimo l’impatto sul decoro urbano, pena revoca di tale modalità di prelievo e rilascio.