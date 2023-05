Bicentenario di Capannori L’amministrazione cerca sponsor

Mancano 141 giorni a Capannori200, al quel 23 settembre quando venne istituito il Comune. AAA sponsor cercasi per le varie iniziative già previste e programmate per le quali il Municipio di piazza Moro cerca aziende private interessate a legare il proprio brand all’evento. Servono 150 mila euro. L’Ente attingerà anche da proprio bilancio ma parte una manifestazione di interesse, come si desume dalla determinazione 472 del 2 maggio.

E’ quindi indetta una selezione a evidenza pubblica per la ricerca di soggetti esterni alla civica amministrazione, anche privati e magari in forma associata, che intendano proporsi come sostengo finanziario per il Bicentenario.

E’ stato sviluppato un programma di celebrazioni con il quale intende valorizzare i luoghi, la storia e la cultura del territorio. Tutto ciò realizzato con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato locale, delle istituzioni scolastiche, delle parrocchie e di tanti semplici cittadini. Partecipazione, senso di comunità e identità locale sono gli elementi delle iniziative diffuse sul territorio. Le manifestazioni sono state suddivise in otto capitoli.

Vediamoli. Una mostra fotografica con opere riguardanti il territorio, con l’installazione di strutture da esterno nei luoghi maggiormente significativi.

Costo indicativo del progetto, dal 15 maggio a dicembre 2023, circa 10 mila euro.

Festival delle pievi, giugno, luglio e agosto, esibizioni e concerti di associazioni bandistiche e corali, costo 15 mila euro.

Concerti all’alba e al tramonto, a luglio, con musica di vario genere, dal classico al jazz, in location di particolare pregio naturalistico, 12 mila euro. Festa dell’aria, a settembre, con mongolfiere, 50 mila euro.

Poi la sagra delle...sagre, a settembre, kermesse enogastronomica in piazza Aldo Moro con degustazione dei piatti tipici delle sagre capannoresi. Realizzazione di una mostra didattica, rivolta prevalentemente ai quattro Istituti comprensivi del territorio, sul tema dell’emigrazione capannorese, con visite guidate, da ottobre a dicembre, 10 mila euro. Restauro di tre Monumenti ai Caduti, novembre e dicembre, 25 mila.

Infine pubblicazioni divulgative e di approfondimento di storie di comunità, luoghi e personaggi del territorio, ottomila. Le sponsorizzazioni possono essere finanziarie e tecniche.

Massimo Stefanini