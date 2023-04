Bianucci: "Lampioni e strisce pedonali in via Nazionale"

"Servono le strisce pedonali e lampioni in via Nazionale a Saltocchio, nel punto della fermata del bus particolarmente utilizzata dagli studenti". Lo sostiene il consigliere comunale Daniele Bianucci, che ha effettuato un sopralluogo sul posto assieme ad alcuni cittadini e ai rappresentanti del Partito socialista di Lucca, Rossano Lenci e Gabriele Martinelli. "I cittadini ci segnalano che il punto risulta particolarmente importante e pericoloso - sottolinea Bianucci assieme a Martinelli e Lenci - perché strada di scorrimento, in cui spesso le auto sfrecciano veloci e perché la fermata del bus è molto frequentata, in particolare dagli studenti che si recano all’istituto Giorgi e da quelli del paese che salgono sui mezzi per andare nelle scuole del centro. È per queste ragioni che si leva la richiesta di accorgimenti per garantire una maggiore sicurezza dei pedoni: tramite nuove strisce pedonali ma pure attraverso l’installazione di opportuna cartellonistica e lampioni, perché specie di inverno i ragazzi usano la fermata quando il sole non è ancora sorto e quindi il buio rende particolarmente pericoloso l’attraversamento della carreggiata. Per l’elevata velocità delle auto, nonostante il limite di 30kmi, chiediamo controlli periodici da parte della polizia municipale”. Su questi argomenti, Bianucci presenterà una specifica raccomandazione nel prossimo Consiglio comunale.