Bergamini “scala“ anche Roma Tutto esaurito al teatro Brancaccio

Riccardo Bergamini conquista Roma. Il noto alpinista lucchese è stato protagonista nei giorni scorsi di un evento al Teatro Brancaccio di Roma durante il quale ha annunciato la sua prossima avventura sull’Himalaya.

L’aplinistra lucchese è stato invitato all’evento nazionale di "Swag - Enrich Your Life" con cui Bergamini ha iniziato una partnership con l’obiettivo di far conoscere il brand durante la sua prossima spedizione alpinistica extraeuropea.

Nell’occasione, Bergamini con immagini e video si è raccontato e ha raccontato la sua passione e i sacrifici che occorrono per realizzare le sue imprese sulle vette più alte del pianeta davanti a un teatro esaurito, che ospita 1200 spettatori e che considerato uno dei teatri storici di Roma: qui infatti si sono esibiti grandi attori come Totò, Aldo Fabrizi, Anna Magnani e Gigi Proietti oltre a musicisti di ogni genere, da Giuseppe Di Stefano ai Beatles, da Fabrizio De Andrè a Jimi Hendrix, per concludere con Louis Armstrong e Adriano Celentano.

E location più adatta non poteva esserci per l’annuncio delle nuove sfide.

"La mia nuova partenza per l’Himalaya, precisamente in Nepal – spiega Bergamini – è in programma nella seconda quindicina di ottobre. Prima della partenza organizzerò alcuni eventi in centro storico a Lucca, sempre legati alle mie scalate nelle più alte catene montuose del mondo, eventi che adesso non posso ancora annunciare. In Nepal prima della vera e propria scalata organizzo un trekking al campo base dell’Everest dove farò da guida ad alcuni trekkisti italiani. Terminato il trekking, resterò da solo nella valle e tenterò una nuova impresa su una montagna tra i 6 e i 7000 metri. Come nel 2021 farò visita per portare aiuti ad un orfanotrofio di mia conoscenza a Katmandu e ad una scuola situata all’ingresso della valle del Kumbu, la valle dell’Everest".

"Ci tengo – ha aggiunto Bergamini – a dire che legherò a queste mie visite un progetto in collaborazione con il comune di Lucca un bellissimo progetto che sveleremo al momento giusto".

Sempre nei giorni scorsi, Bergamini è stato protagonista di un servizio su RAI 3 dedicato alle Alpi Apuane, durante il quale ha fatto da guida alla troupe televisiva con l’obiettivo di far conoscere lo splendido territorio ricco di storia, cultura e arte ma che giorno dopo giorno rischia di spopolarsi.

Fabrizio Vincenti