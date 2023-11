Bergamini ancora in vetta. Conquistato Parchemuche

Missione compiuta! Ancora una volta, Riccardo Bergamini ce l’ha fatta, ma che fatica. L’alpinista lucchese ha portato a termina una nuova impresa in Nepal, raggiungendo la vette del Parchemuche Peak a 6279 metri d’altitudine. Un’ascesa tutt’altro che semplice: dopo aver attraversato una valle selvaggia che ancora concede di vivere giorni in un’atmosfera incontaminata e isolata dal mondo, è arrivato l’avvicinamento alla montagna vera e propria attraverso un lungo e difficoltoso avvicinamento tra morene e pareti di roccia fino ad arrivare alla scalata finale su ripidi pendii di neve e ghiaccio e all’esposta cresta finale che porta direttamente alla massima sommità.

Una salita svolta in stile alpino, resa ancora più impegnativa (con l’inevitabile contorno di rischio) dalle condizioni meteorologiche avverse. Le forti raffiche di vento hanno procurato alcuni congelamenti alle dita di entrambe le mani di Bergamini, con una parziale perdita di sensibilità destinata a protrarsi anche per le prossime settimane.

Come se non bastasse, il giorno prima della scalata finale Bergamini ha dovuto montare il campo alto a circa 5700 metri accompagnato da continue precipitazioni nevose, che sono proseguite fino a tarda serata e il giorno del raggiungimento della vetta, le incessanti forti folate di vento molto freddo hanno perseguitato l’alpinista, fino a farlo quasi desistere. Solo la sua ormai conosciuta determinazione gli ha consentito di non mollare e proseguire la salita.

"L’obiettivo – spiega Bergamini, che è ancora in Nepal – era ovviamente arrivare in cima, possibilmente da una via nuova e con lo stesso stile che pratico sulle montagne di casa nostra. Considerando com’è andata, la tecnica utilizzata, percorrendo e cercando alcune variazioni alla via normale, devo dirmi veramente soddisfatto. Un altro sogno che si realizza".

Legato alla stessa corda di Bergamini c’era il suo amico sherpa Peseng Gelu, con cui nel 2019 aveva già salito una montagna di circa 6500 metri: erano gli unici due alpinisti presenti sulla montagna dove come al solito ha portato anche un gagliardetto della Lucchese di cui è tifoso.

Finita l’avventura alpinistica, come promesso prima della partenza dall’Italia, al suo ritorno a Katmandu, la capitale nepalese, l’alpinista ha portato a termine la parte burocratica del patto di amicizia istituito tra il Comune di Lucca e una scuola della valle dell’Everest ed è andato a trovare i bambini dell’orfanotrofio da lui seguito portando in dono aiuti economici e dei lavori didattici eseguiti dai bambini della scuolina "Raggi di Sole" di Maggiano.