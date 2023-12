Bentornato Carmine!: "Inclusione e trasversalità". Così rinasce l’area

Bentornato Carmine, è l’iniziativa in programma oggi e domani per presentare alla cittadinanaza il futuro di uno spazio iconico per Lucca. Il nuovo Carmine vedrà aprire i battenti, verosimilmente, nell’autunno del 2024, almeno per i locali della ex chiesa. Nel 2026, invece, sarà la volta di quel luogo magico rappresentato dal chiostro con la piazza coperta.

Ne parliamo con Bartolomeo Pampaloni, tra i capofila del progetto e amministratore delegato della società “4223”.

Emozionati per questo primo passo di fronte alla città?

"La cosa a cui teniamo di più è incontrare i cittadini, riaprire uno spazio che è sempre stato un patrimonio della città, a partire appunto dalla ex chiesa dove oggi e domani si terranno le iniziative; desideriamo presentarci per illustrare il nostro progetto e raccontarlo, trasmettendo passione e vivacità; spiegheremo che ci sarà bisogno di tutti, delle idee e dei suggerimenti. Inizieremo da subito, con cadenza regolare, a incontrare associazioni e singoli cittadini perché siano portatori delle priorità di cui ha bisogno la città".

Chiudendo gli occhi, come si immagina questo nuovo spazio, a partire quindi dalla ex chiesa?

"Mi lasci dire una cosa fondamentale: per noi si tratta di un bene comune, di uno spazio civico dove all’interno troveranno vita gli artigiani, i prodotti locali con il buon cibo sano, la musica e quanto potrà essere svolto in un luogo così importante e suggestivo; non è una mera operazione commerciale perché ci contraddistinguono altri valori; se uno studente vorrà venire al Carmine per studiare o una mamma con i propri bambini trascorrere del tempo all’interno della piazza, potrà farlo liberamente".

E poi che cosa troveranno i lucchesi?

"Troveranno la tipicità del territorio, dall’artigiano a chi produce e vende i prodotti della terra; e ancora i “nuovi” artigiani che proporranno il loro ingegno; ci sarà chi potrà fare musica, oppure organizzare dibattiti; spazio alla cultura, in ogni sua declinazione. Per noi è uno spazio che non alza muri ma fa incotrare persone, saperi, esperienze. Il Carmine, lo ripeto, sarà un vettore, un catalizzatore, perché vogliamo portare principi e ci aspettiamo che Lucca risponda con ogni tipo di idea utile a far vivere un luogo di tutti, facendolo scoprire ai più giovani e riassaporare ai meno giovani".

Prevedete anche di includere il mondo delle associazioni?

"Sicuramente, ci saranno stanze da mettere a disposizione in affitto alle associazioni che invitiamo a venirci a trovare sia oggi che domani"

Attraverso quali parole descriverebbe il nuovo Mercato del Carmine?

"Inclusione e trasversalità. Insomma, non solo consumatori ma prima di tutto cittadini, uscendo anche da una visione prettamente turistica".

Sulla gestione concessa alla “4223” si è sollevata un’insinuosa polemica: che cosa ne pensa?

"Non siamo interessati alle polemiche faziose; non abbiamo proprio niente da nascondere benché meno crediamo di doverci difendere; oggi e domani incontreremo i cittadini lucchesi per raccontare loro che cosa sarà il Carmine e di questo bel progetto per Lucca e i lucchesi: se poi qualcuno vorrà farci delle domande, saremo ben lieti di rispondere".