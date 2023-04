“Benessere a scuola” Così i giovani imparano a conoscere sé stessi

Nei giorni scorsi il Consultorio giovani di Gallicano ha accolto gli studenti e le studentesse dell’Isi Barga e dell’Isi Castelnuovo che stanno partecipando al progetto “Benessere a scuola” attivato dalla struttura di Educazione e promozione della salute area nord. Per il Consultorio erano presenti la responsabile Chiara Nanini e la psicologa del Consultorio giovani Marta Mazzanti, mentre per l’Educazione e promozione della salute area nord hanno preso parte all’incontro la responsabile Valeria Massei e la Ico (incarico di complessità organizzativa) dipartimentale Prevenzione e promozione della salute Gabriella Lucchesi.

Gli eventi hanno fatto registrare una buona partecipazione e hanno permesso di far conoscere ai ragazzi gli spazi del Consultorio di Gallicano, gli orari di apertura e soprattutto di far capire ai giovani che cosa e chi possono trovare in questa sede e anche di approfondire tematiche fondamentali legate alla sessualità, all’affettività, ma anche alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e ad altre specifiche questioni.

“Il progetto Benessere a scuola - spiega Valeria Massei - è rivolto a giovani adolescenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della Mediavalle e della Garfagnana. E’ iniziato in questo anno scolastico, 20222023 e ha coinvolto studenti, studentesse ma anche insegnanti dei due Istituti superiori presenti sul territorio”.

Si tratta di un progetto di Peer education, o educazione tra pari, e si pone la finalità di promuovere il benessere degli studenti e degli insegnanti, contrastando fenomeni conseguenti al disagio quali bullismo, dipendenze, violenza ma anche far conoscere i servizi presenti sul territorio, come appunto il Consultorio giovani: è un servizio ad accesso diretto, senza prenotazione, senza richiesta medica e per i minori anche senza coinvolgimento e consenso dei genitori, con assoluta garanzia della privacy e mette a disposizione spazi dedicati esclusivamente alla fascia d’età 14-24 anni.

“La presenza di una equipe multiprofessionale costituita da ginecologa, ostetrica, psicologa e assistente sociale - sottolinea Chiara Nanini - permette una rapida presa in carico delle problematiche ginecologiche e psicologiche e soprattutto una corretta prevenzione dei comportamenti a rischio: far conoscere le varie modalità di contraccezione, gratuita per tale fascia d’età, consente ad esempio di prevenire gravidanze indesiderate e di preservare la salute anche in futuro. Per i giovani rappresenta una grande opportunità di essere ascoltati, ricevere informazioni e chiarimenti riguardo al benessere fisico e psicologico”.