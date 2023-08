Benemerenza a Polidori “Ci ha arricchito di arte“

E’ stata consegnata domenica scorsa nella Chiesa dei S.S. Michele e Caterina di Colognora di Pescaglia, in occasione del Concerto in ricordo del musicista Alfredo Catalani, la benemerenza del Comune di Pescaglia al Maestro Graziano Polidori. Il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, ha presieduto la cerimonia omaggiando il Maestro di una targa di riconoscimento per l’attenzione e la valorizzazione culturale del territorio. Insieme a Bonfanti, il direttore del Museo del Castagno Angelo Frati e Gabriele Viviani, baritono pescaglino di fama mondiale, allievo del Maestro Polidori. Graziano Polidori nasce a Borgo a Mozzano il 5 agosto 1951 e si diploma in canto al Conservatorio Boccherini continuando gli studi presso il Centro di perfezionamento per artisti lirici del Teatro della Scala di Milano.

Una carriera prestigiosa che lo ha portato a esibirsi nei più importanti teatri d’Italia e d’Europa. Attualmente è ritenuto uno dei migliori insegnanti di canto lirico a livello internazionale. La consegna della benemerenza al Maestro Polidori è avvenuta al termine di un suggestivo concerto in ricordo del musicista Alfredo Catalani, scomparso proprio il 6 agosto 1893. Il soprano Silvana Froli e il mezzo soprano Amanda Ferri, accompagnate al pianoforte da Stefano Adabbo, hanno eseguito arie di Puccini, Verdi, Catalani, Saint Saens, Bizet e Ponchielli sotto la direzione artistica dello stesso Polidori.“Il Maestro Graziano Polidori rappresenta per il Comune di Pescaglia un punto di riferimento importante in campo artistico e culturale. A Pescaglia – così il sindaco Bonfanti – ha portato a esibirsi, nel tempo, artisti poi divenuti di fama internazionale e, sempre a Pescaglia, ha scoperto e formato il nostro Gabriele Viviani, talento assoluto della lirica mondiale. Era doveroso il nostro riconoscimento, per tutto il lavoro svolto, che ha arricchito d’arte, cultura e visibilità il nostro territorio“.