“Bene lo stop agli aumenti del suolo“

Confcommercio e i suoi sindacati Fipe intervengono sulle dichiarazioni del Comune relative al bilancio 2024. “In linea generale è certamente lodevole la volontà di proseguire gli investimenti in materia di turismo, eventi e promozione, elementi essenziali per il tessuto economico, imprenditoriale e lavorativo del Sistema Città. Apprendiamo inoltre con piacere la decisione del sindaco Mario Pardini di stoppare per il momento l’aumento delle tariffe del suolo pubblico, che era stato invece preannunciato dall’assessore alle attività produttive Paola Granucci nell’ambito di una serie di incontri aventi come oggetto le sanzioni per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e niente avevano a che fare con la questione delle tariffe. Questo aveva creato forte allarmismo fra i commercianti, molti dei quali avevano contattato la nostra associazione per manifestare tutta la propria preoccupazione”. “Sin da ora - conclude Confcommercio - chiediamo che se e quando l’amministrazione deciderà di procedere con una revisione delle tariffe coinvolga preventivamente anche le associazioni di categoria. Concertazione: questa è la parola chiave, nel rispetto del ruolo di ciascuno“.