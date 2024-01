“Bene l’inserimento di Lucca per i fondi del decreto alluvioni“

1“Accogliamo con soddisfazione che un emendamento della Lega alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, prima firmataria l’Onorevole Elisa Montemagni che ringrazio per l’impegno sulla delicata tematica, preveda il 29 ottobre e non il 2 novembre, come termine da cui far partire lo stato di emergenza nazionale-afferma Massimiliano Baldini, Consigliere regionale della Lega.” “In tale modo, anche i cittadini e le imprese di Lucca e Massa potranno così godere dei ristori governativi-prosegue il Consigliere.” “Da parte nostra, a livello regionale, ricorda Baldini, ci eravamo mossi immediatamente affinchè gli aiuti potessero interessare pure i predetti territori, duramente provati dal maltempo di fine ottobre.”