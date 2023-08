"Bene l'immissione della sorgente Liggeri a Lucca: Difendere Lucca soddisfatta"

Difendere Lucca esprime soddisfazione per l’immissione nella rete idrica della sorgente naturale del Liggeri a San Lorenzo a Vaccoli, una proposta a suo tempo bocciata dal Pd.

"Avevamo richiesto il riallaccio della sorgente idrica nell’aprile 2022 in Consiglio comunale – sottolinea in una nota Difendere Lucca. La nostra mozione, bocciata dalla giunta a guida PD, era frutto di un lavoro svolto con alcuni residenti, che sulla questione avevano raccolto oltre 70 firme. Questo interessamento, fra l’altro, aveva portato Geal a intraprendere una serie di incontri tecnici con vari enti, fra cui Asl, per definire dei progetti atti a riallacciare la sorgente". Il movimento che fa parte della maggioranza del sindaco Pardini in prospettiva chiede che la sorgente torni, dopo la sperimentazione, a fare parte in modo permanente della rete idrica lucchese.

"Esprimiamo quindi soddisfazione per questo intervento di Geal – prosegue Difendere Lucca – che completa l’iter da noi avviato. Fondamentale in questo senso il lavoro svolto in seno al consiglio d’amministrazione dai membri a nomina comunale, che hanno recepito le nostre istanze. Dopo la sperimentazione temporanea ci impegneremo a chiedere che la sorgente del Liggeri torni ad essere elemento permanente della rete idrica lucchese. L’acqua rappresenta un bene di primaria importanza e lo spreco di una sorgente idrica naturale è un danno per l’intera comunità".