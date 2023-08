”Bene la decisione di Geal su Liggeri”

"L’intervento di Geal che ha immesso in rete, seppur con modalità provvisorie, la sorgente di Liggeri che si trova nella frazione di San Lorenzo a Vaccoli facendo seguito al quadro di emergenza idrica emanata dal Governo e riguardante anche la Regione Toscana, testimonia ancora una volta quanto questo soggetto gestore dell’acqua sia un patrimonio fondamentale, un’eccellenza per Lucca e per il suo comprensorio".

Lo dice Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Ambiente a Firenze.

"Ho avuto modo di interloquire con il presidente Paolo Buchignani per capire l’intero percorso – dice Baldini – Va fatto ogni sforzo possibile per difendere Geal ed evitare che vada perduta al 2025 in quanto è difficile ravvisare una capacità di risposta così strategica ed operativa nei soggetti pubblici quando diventano elefantiaci come ebbi modo di dire nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale aperto del capoluogo".