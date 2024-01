Bene il rilancio del turismo. Forza Italia: ”Avanti così”

"Gli ottimi risultati sul fronte del turismo e della mobilità ottenuti dal nostro assessore Remo Santini sono motivo di orgoglio per Forza Italia"

Lo spiega in una nota il partito azzurro che traccia un bilancio dell’impegno, in sinergia con il sindaco e il gruppo consiliare, del proprio assessore all’interno della giunta Pardini.

"A Lucca il 2023 – si legge nella nota ­– si è chiuso con un più 14 per cento di arrivi di visitatori italiani e stranieri, grazie ad un piano promozionale che ha portato nel contempo ad aumentare la qualità dell’offerta. A fronte dei numeri importanti collezionati, merita citare l’apertura del primo Infopoint esclusivamente dedicato alle Mura aperto nel Castello di Porta San Donato, ma anche l’essere riusciti a portare stabilmente la città ad essere protagonista sui media nazionali e internazionali, sia in tv che su prestigiosi giornali. Per non parlare dello straordinario successo di manifestazioni come Lucca Magico Natale, innovazioni come Lucca in Maschera e lo sbarco del Carnevale di Viareggio sul nostro monumento simbolo, oltre che una strategia di comunicazione vincente e in anticipo, che porterà Lucca a presentare il programma di eventi del 2024 a Milano".

Positivo il giudizio sull’operato del proprio assessore anche sul fronte della mobilità, altra delega in mano a Santini.

"Sul fronte della mobilità poi, va sottolineato il nuovo slancio portato dall’assessore Santini e da Forza Italia – prosegue la nota – con l’attivazione per la prima volta del servizio di bike sharing e l’imminente potenziamento del trasporto pubblico e quindi dei collegamenti in bus. Infine la politica di aumento dei posti auto nel centro storico, con 45 posti in più ricavati per i residenti e gli oltre 90 stalli blu in più realizzati per chi frequenta la città. E tutto questo in un solo anno e mezzo".

Per Forza Italia, quanto visto sinora è solo l’inizio, perché sono tanti i progetti pronti a essere lanciati.

"Siamo certi che il percorso virtuoso intrapreso – conclude la nota degli azzurri lucchesi – porterà a tagliare nuovi traguardi. Ecco perché riteniamo che per turismo e mobilità, sia fondamentale che il Comune vada in continuità e confermi per il nuovo anno almeno gli investimenti del 2023".