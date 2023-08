"Bene il limite a 30 Kmh a Capannori: no alla nuova viabilità"

"Ok al limite dei 30 Kmh, no alla nuova viabilità che da via Chelini, accanto alla chiesa di Tassignano, arriverebbe in zona campi sportivi di Carraia, transitando sotto la ferrovia e sopra l’autostrada, per drenare il traffico spostandolo su via Nuvolari e poi sulla Firenze-mare attraverso via del Rogio". Così alcuni cittadini di Carraia, Parezzana, Pieve San Paolo, Carraia, Toringo, Santa Margherita, Tassignano. "Apprendiamo con soddisfazione la notizia della serie di progetti programmati dal Comune, aventi lo scopo di mitigare il traffico, in primis quello pesante - affermano gli abitanti - ed è positivo che vi siano marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati ed evidenziati da colorazione appropriata. Con tutto ciò l’Ente riconosce il disagio di quella zona. Il progetto della “Grande Viabilità della Piana“, che prevede la costruzione dell’asse nord-sud comporterà, per la sua velocità attrattiva, un sicuro incremento dei livelli di traffico. Notiamo però una contraddizione: da un lato ci si preoccupa di migliorare la situazione con limiti più stringenti; dall’altro si provoca disagio con la suddetta strada, quando sarà realizzata".

Ma. Ste.