"Bene gli stalli rosa in città. Diamo i meriti a chi li ha voluti"

"Nonostante il forte ritardo nella realizzazione, siamo estremamente soddisfatti per la realizzazione di spazi destinati alla sosta delle auto utilizzate dalle donne in stato di gravidanza". Così la Lega di Capannori sui "permessi rosa", per consentire la sosta negli spazi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini di età non superiore ai due anni. "Come al solito - affermano i consiglieri comunali della Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso – la notizia del Comune non rende merito a chi ha voluto fortemente i permessi in questione, in questo caso, i consiglieri comunali della Lega che hanno presentato e fatto approvare all’unanimità, nella seduta del consiglio comunale del 12 gennaio 2022, una mozione che è un atto di indirizzo politico vincolante".

"Abbiamo a cuore certe tematiche. Ad esempio, come gruppo consiliare, ci siamo sempre impegnati a favore di iniziative di alto valore sociale come per l’attivazione del contrassegno CUDE che consente alle persone con disabilità di spostarsi con la propria automobile in altri Comuni, in Italia e nell’Unione Europea, senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree a traffico limitato".

M.S.