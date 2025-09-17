Ben 330 candidati al Giglio per il musical su Charlie Brown

Grande entusiasmo per le audizioni del nuovo musical “Sei un brav’uomo, Charlie Brown!”, che hanno registrato la partecipazione di ben 330 candidati, tutti di altissimo livello.

L’iniziativa, promossa da Teatro del Giglio Giacomo Puccini, Lucca Comics & Games e Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, ha visto un’enorme risposta da parte di interpreti professionisti e giovani talenti provenienti da tutta Italia, pronti a dare vita agli indimenticabili personaggi nati dalla matita di Charles M. Schulz per questa nuova produzione del Teatro del Giglio Giacomo Puccini per Lucca Comics & Games.

Il musical “Sei un brav’uomo, Charlie Brown!”, firmato per regia e coreografie da Eugenio Contenti, debutterà infatti il 2 novembre prossimo al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, in occasione della nuova edizione del festival. Le audizioni, avviate tramite video submission, hanno richiesto ai partecipanti di presentare un brano di musical contemporaneo e un breve monologo, rispettando il tempo massimo di due minuti e mezzo.

La selezione da parte della commissione è stata attenta e rigorosa, con l’obiettivo di trovare i protagonisti ideali per questo atteso debutto. I call back in presenza si sono tenuti al Teatro San Girolamo l’8 e 9 settembre scorso. La straordinaria partecipazione conferma l’attesa e l’entusiasmo intorno al progetto: il pubblico potrà presto conoscere un cast capace di trasmettere tutta la freschezza, la simpatia e la profondità di Charlie Brown e dei suoi amici, e assistere così a quello che si prefigura fin da adesso un musical spettacolare.