Bellezza mirata a mente e corpo. Il convegno Cna

“La bellezza del corpo e dell’anima, le nuove frontiere dell’estetica” è il più che attuale argomento del convegno che il settore Estetica della Cna, insieme a Cna Impresa Donna hanno organizzato per domenica nel complesso di San Micheletto. Si parlerà del rapporto fra bellezza e intelligenza artificiale e degli ampi scenari che questa sinergia può aprire. “Se l’estetista, nell’attuale scenario economico e sociale in continuo mutamento, non vuole “estinguersi” – spiega AnnaMaria Frigo, presidente Cna Impresa Donna Lucca e vicepresidente di Cna estetica - deve assolutamente aggiornarsi e formarsi per diventare resiliente. Questo è lo scopo del convegno dove si parlerà anche dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo dell’estetica e del benessere. Aggiornamento e formazione dunque le parole chiave per non estinguersi e diventare resiliente”. Il programma prevede l’apertura alle 9.45 con l’intervento di saluto dell’assessore Paola Granucci. Seguiranno gli interventi di AnnaMaria Frigo, di Federico Torre (ingegnere, medico ed estetico fisioterapico) su “Sinergia tra manualità ed Apparecchiature “ e di Valentina Benedetto (direttrice e fondatrice di “Estetispa”) su “I principi attivi o sostanze funzionali e i protocolli più efficaci”, Laurita Ricci. A concludere la mattina sarà Daniela Vallarano (presidente Cna estetica Toscana). I lavori riprenderanno nel pomeriggio con l’ingegner Giovanni Volta.