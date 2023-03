“Bell’anello“, divertente e con radici medievali

"Bell’anello".

Anello mio, bell’anello, a chi ho dato (chi ha preso) il mio anello?

Una panca o un posto dove stare seduti, un anello o un altro piccolo oggetto che si può facilmente nascondere nella mano .

Seduti uno accanto all’altro o in cerchio si tengono le mani accoppiate e chiuse aspettando che chi inizia decida di lasciarvi andare l’anello. Questo avviene a discrezione di chi ha l’anello che sceglie, dopo diversi giri, di darlo a un giocatore il quale prende il suo posto. E’ un gioco ricco di implicazioni affettive, un ruolo importante è dato dall’attesa, dal desiderio celato di essere il prescelto e contiene sia la ‘sorte’ che la’scelta’.E’ utile per imparare a gestire le emozioni e nel contempo consente di provarle intimamente.

Nel medioevo si usava fare un gioco che ha molte somiglianze con questo sopraccitato, si svolgeva tra dame e cavalieri e sottendeva al rapporto amoroso o confidenziale. I giocatori stavano seduti in cerchio mentre il conduttore del gioco stava in mezzo al cerchio tenendo in mano la briche (un bastoncino) e faceva il gesto di offrirlo a tutti senza però lasciarlo andare finchè nascostamente lo lascia scivolare tra le mani di un giocatore prescelto. A questo punto entrava in gioco un altro personaggio (il musard - l’imbroglione) che doveva porsi nel centro e indovinare chi aveva la briche scrutando attentamente i volti dei presenti; se non indovinava vinceva chi era riuscito a tenere la briche senza farsene accorgere.

Simonetta Simonetti