Belcanto è “Virtuoso“ con Sardelli Speciale lectio tra musica e satira

Aspettando “Virtuoso&Belcanto”, l’ottava edizione del festival che porta a Lucca, per due settimane di luglio - dal 17 al 30 -, il meglio della musica classica di tutto il mondo, tra grandi maestri e nuovi brillanti talenti. Un anticipo di quello che accadrà al festival 2023, sarà possibile viverlo domani alle 14.30, nella sala grande del Real Collegio, con la lectio magistralis del maestro Federico Maria Sardelli.

Un’occasione speciale per gli studenti del Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca che potranno ascoltare uno degli artisti più talentuosi del panorama musicale e non. Direttore d’orchestra e compositore, ma anche pittore e autore satirico, Sardelli porterà a Lucca tutta la sua esperienza di artista completo ed eclettico per offrire agli studenti un aggiornamento di altissima formazione, in linea con la mission del festival Virtuoso&Belcanto. Il maestro ha diretto alcune tra le più famose orchestre al mondo e attualmente è direttore principale dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia: a Lucca, approfondirà le tecniche di interpretazione dello spartito e fornirà nozioni di prassi esecutiva.

La lectio magistralis, inoltre, sarà il momento per scoprire il programma dell’ottava edizione del festival Virtuoso&Belcanto che si terrà a Lucca dal 17 al 30 luglio prossimi: Virtuoso & Belcanto ha un’identità ben connotata, che unisce all’offerta di concerti magistrali l’alta formazione con alcuni dei migliori formatori provenienti dalle principali università e accademie musicali, tra concerti, masterclass, concorsi e convegni. Una delle mission del Festival è infatti proprio la continua formazione (di studenti e professori) con l’obiettivo di crescere ancora nel 2024 e raddoppiare gli appuntamenti e le collaborazioni internazionali, forti anche del recente successo alla Filarmonica di Berlino con il Concerto di Pasqua dello scorso 9 aprile.

Numerosi sono gli artisti di grande fama vicini alla filosofia di Virtuoso&Belcanto, che avranno modo di mettere a disposizione il loro sapere ai partecipanti dell’ottava edizione del festival: tra loro, il Maestro Alfred Brendel e, proprio domani l’altro, il Maestro Federico Maria Sardelli. La lectio magistralis del Maestro Federico Maria Sardelli è gratuita e aperta anche al pubblico. Il programma completo, in aggiornamento, è consultabile al sito https:www.virtuosobelcanto.com.