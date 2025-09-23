Beatrice Venezi sbarca a... Venezia. Sarà il nuovo direttore musicale della Fondazione Teatro La Fenice

Beatrice Venezi è stata nominata nuovo direttore musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Il direttore di orchestra lucchese assumerà ufficialmente l’incarico tra un anno, a partire dall’ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. La decisione, di cui si parlava da tempo e non senza qualche ennesimo tentativo di strumentalizzazione, è finalmente stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e da tutti i consiglieri di indirizzo.

E’ una nuova tappa della carriera per Venezi, classe 1990, che sta davvero raccogliendo soddisfazioni su soddisfazioni. Brugnaro e il Consiglio esprimono "grande soddisfazione per la scelta", sottolineando come la nomina "rappresenti un significativo valore aggiunto per l’attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento. È stato inoltre evidenziato il rilievo di questa designazione, che vede una delle poche figure femminili assumere un ruolo apicale nel panorama dei grandi teatri lirici internazionali, confermando la vocazione globale e innovatrice della Fenice".

Venezi, una volta rientrata in Italia, incontrerà il Soprintendente e i lavoratori del Teatro per iniziare a definire le linee programmatiche della sua direzione musicale: negli ultimi mesi ha girato il lungo e largo il mondo, attualmente è in tournée a Bangkok insieme al tenore Placido Domingo e al soprano Monica Conesa.

Diplomata al Liceo artistico di Lucca, si è poi diplomata in pianoforte sotto la guida di Norberto Capelli all’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena. Poi è arrivato il riconoscimento in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Vittorio Parisi nel 2015. Da quel momento in poi, una escalation che l’ha portata nei teatri e nelle piazze di tutto il mondo. Da sempre impegnata per la divulgazione dell’opera in maniera accessibile e accattivante, con un occhio particolare verso i giovani, Venezi è dal 2022 direttore artistico della Fondazione Taormina arte.

Nel 2022 ha preso parte al grande concerto per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta a Buckingham Palace in diretta mondiale su BBC 1, dirigendo Andrea Bocelli nel "Nessun dorma" di Puccini, unici due artisti italiani su quel palcoscenico. L’ultima sua direzione a Lucca, dove comunque torna appena le è possibile, è stata nel 2024, dal palco del Summer Festival nell’ambito delle manifestazioni per i 100 anni della morte di Giacomo Puccini, fu un ennesimo successo con la piazza stracolma.