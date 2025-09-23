Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Lucca
23 set 2025
FABRIZIO VINCENTI
Cronaca
Beatrice Venezi sbarca a... Venezia. Sarà il nuovo direttore musicale della Fondazione Teatro La Fenice

Il direttore d’orchestra lucchese assumerà ufficialmente l’incarico tra un anno, dall’ottobre 2026. La nomina decisa all’unanimità. Lei attualmente è in tournée a Bangkok insieme al tenore Placido Domingo.

Il maestro Beatrice Venezi sul palco mentre dirige un concerto

Il maestro Beatrice Venezi sul palco mentre dirige un concerto

Beatrice Venezi è stata nominata nuovo direttore musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Il direttore di orchestra lucchese assumerà ufficialmente l’incarico tra un anno, a partire dall’ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. La decisione, di cui si parlava da tempo e non senza qualche ennesimo tentativo di strumentalizzazione, è finalmente stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e da tutti i consiglieri di indirizzo.

E’ una nuova tappa della carriera per Venezi, classe 1990, che sta davvero raccogliendo soddisfazioni su soddisfazioni. Brugnaro e il Consiglio esprimono "grande soddisfazione per la scelta", sottolineando come la nomina "rappresenti un significativo valore aggiunto per l’attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento. È stato inoltre evidenziato il rilievo di questa designazione, che vede una delle poche figure femminili assumere un ruolo apicale nel panorama dei grandi teatri lirici internazionali, confermando la vocazione globale e innovatrice della Fenice".

Venezi, una volta rientrata in Italia, incontrerà il Soprintendente e i lavoratori del Teatro per iniziare a definire le linee programmatiche della sua direzione musicale: negli ultimi mesi ha girato il lungo e largo il mondo, attualmente è in tournée a Bangkok insieme al tenore Placido Domingo e al soprano Monica Conesa.

Diplomata al Liceo artistico di Lucca, si è poi diplomata in pianoforte sotto la guida di Norberto Capelli all’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena. Poi è arrivato il riconoscimento in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Vittorio Parisi nel 2015. Da quel momento in poi, una escalation che l’ha portata nei teatri e nelle piazze di tutto il mondo. Da sempre impegnata per la divulgazione dell’opera in maniera accessibile e accattivante, con un occhio particolare verso i giovani, Venezi è dal 2022 direttore artistico della Fondazione Taormina arte.

Nel 2022 ha preso parte al grande concerto per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta a Buckingham Palace in diretta mondiale su BBC 1, dirigendo Andrea Bocelli nel "Nessun dorma" di Puccini, unici due artisti italiani su quel palcoscenico. L’ultima sua direzione a Lucca, dove comunque torna appena le è possibile, è stata nel 2024, dal palco del Summer Festival nell’ambito delle manifestazioni per i 100 anni della morte di Giacomo Puccini, fu un ennesimo successo con la piazza stracolma.

© Riproduzione riservata

