Bcl-Lab riceve a domicilio il Cosmocar Cus Pisa. Una vittoria per consolidare il sogno dei play-off

Stasera alle 21.15 al Palazzetto di San Concordio il Bcl-Lab tornerà a giocare sul suo parquet e tra il suo amato pubblico, ospite è il Cosmocar Cus Pisa. I ragazzi di Ricci e Tardelli escono da una bella vittoria sul difficile campo del Volterra, che gli ha permesso di scalare la classifica entrando di fatto nel gruppo delle quattro che potrebbero andare a giocarsi i play-off.

Un successo ottenuto caparbiamente che ha fornito un super propellente a tutta la squadra e staff, dando maggiori motivazioni per spingere ancora di più. L’attuale classifica è cortissima, di fatto GMW Basket e Valdera sono in testa con 28 punti e a ruota BCL-LAB e Rosignano a solo due lunghezze di distanza, una situazione dove ogni più piccolo passo falso potrebbe costare caro, dietro ci sono, a 24 punti la Libertas Liburnia Basket e Volterra che sicuramente faranno di tutto per acciuffare uno dei quattro posti disponibili.