Battisti: domenica grande omaggio dell’ORT

Mi ritorni in mente, Acqua azzurra, acqua chiara, E penso a te, La canzone del sole, I giardini di marzo, Il mio canto libero: alzi la mano chi non conosce almeno tre di queste canzoni e chi non ne sta canticchiando una, solo per averne letto il titolo. Lucio Battisti è stato indubbiamente uno dei cantautori più grandi di sempre, capace di rinnovare la musica italiana e di parlare di amore e di piccole situazioni quotidiane con verità e profondità ineguagliabili.

E proprio a Lucio Battisti è dedicato l’ultimo appuntamento di questa parte della Stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese che domenica 5 marzo, in occasione dell’80° compleanno del musicista, ospita un concerto speciale. Alle 17:30, sul palco dell’auditorium del “Boccherini” saliranno, infatti, gli Ottoni dell’ORT – Orchestra Regionale della Toscana con un Trio jazz e la cantante Mya Fracassini per omaggiare il cantautore nato proprio il 5 marzo del 1943, con uno spettacolo dal titolo “Mya canta Battisti”.

Non deve stupire che la storica Associazione che da 60 anni si occupa di musica classica proponga un concerto di questo tipo: da sempre l’AML frequenta e propone al suo pubblico qualsiasi forma di buona musica, cercando di superare gli steccati che separano la musica colta dal resto della produzione di valore; da qui la presenza in passato di ospiti come Milva, Moni Ovadia, Franco Battiato, Stefano Bollani, Elio delle Storie Tese, Alice.

Lucio Battisti è “un classico”, ormai patrimonio indiscutibile della cultura italiana del secolo scorso e su questa certezza si basa il progetto che coinvolge alcuni musicisti dell’ORT capitanati da Donato de Sena, prima tromba dell’Orchestra della Toscana, e la bella voce di Mya Fracassini, mezzosoprano versatile che spazia dalla musica antica al jazz, fino a quella contemporanea.

A rendere questo lavoro davvero interessante sono gli arrangiamenti di Gianpaolo Mazzoli, costruiti per evitare con cura l’effetto “big band” a favore di una lettura classica degli originali, esaltando le qualità indiscutibili degli strumentisti. Il biglietto intero costa 12 euro, il ridotto 10, il ridotto soci AML e studenti 8 euro. I bambini e i ragazzi fino a 14 anni entrano con due euro. Non è prevista prevendita; la biglietteria aprirà alle 16.30.

La Stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e del Comune di Lucca e con il patrocinio della Provincia di Lucca. Sostengono la stagione: Acqua Silva, Akeron, AKC, Banca del Monte di Lucca, Cartografica Galeotti, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi Srl, Studio Legale G.O.D., Guidi Gino Spa, I gelati di Piero, Intesa Sanpaolo, Gruppo Esedra, Lucar TM – Concessionario Toyota, Assicurazioni Generali (Lucca), Oleificio Rocchi, Toscotec, Unicoop Firenze. L’AML ringrazia Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Studio odontoiatrico associato LDM; MondialCarta e IRA Lab mecenati ai sensi della legge sull’Art Bonus.