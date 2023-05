Batte un grande cuore Nomi della tv e giunta si sfidano sul parquet per aiutare i più deboli

Festa. Sport. Solidarietà. Tutto insieme, tutto venerdì 9 giugno, quando a partire dalle ore 16.30, presso il Palasport di Lucca, si terrà "Lucca Grande Cuore", una partita di basket a scopo benefico, che vedrà protagonista la squadra de "Gli Angeli della TV" composta da tanti giovani cantanti e ballerini provenienti da Amici, X Factor, Ballando con le stelle, Area Sanremo e Grande Fratello, in competizione contro gli amministratori del Comune di Lucca, i quali si alterneranno sul campo di gioco. L’evento di beneficenza – organizzato da "Atmosfera Danza" di Ilenia Bizzarri e realizzato con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Lucca – è stato presentato ieri in conferenza stampa dall’assessore Moreno Bruni e dal consigliere Diego Carnini. L’incasso dei proventi della biglietteria sarà devoluto a favore del Consultorio Familiare "Centro Accoglienza alla vita", "La Luna" (Centro antiviolenza) e dell’ANPANA Lucca ODV (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente). Alle ore 17 introdotta con un breve spettacolo dall’attore, comico e regista Graziano Salvadori, sempre in prima fila quando ci sono iniziative benefiche, prenderà il via la manifestazione con il corpo di danza di "Atmosfera Danza", alla quale farà seguito l’esibizione del Coro misto "Il Grande Cuore", composto da bambini e ragazzi provenienti da Lucca, Viareggio e Livorno, preparati e diretti dai cantanti Fabio Ciardella ed Elisabetta Della Santa.

A seguire, la partita, che come detto avrà come protagonisti i cantanti ed i ballerini, tra cui: Niveo, Cricca, Alessio Lapadula, Devilo, Alessio Cavaliere, Rita, Luca Favilla, Hico.Le formazioni complete di chi scenderà in campo sia della Nazionale de "Gli Angeli della Tv, così come quella dell’Amministrazione Comunale sono in via di formazione e saranno annunciate a breve. Gli artisti, che alloggeranno presso Il resort "I Limoni", hanno dato la disponibilità per rilasciare autografi e fare foto con i fan che si presenteranno con il biglietto della partita (il quale sarà venduto accompagnato da un apposito cartoncino), dalle 19 alle 20 di giovedì 8 giugno e dalle 11 alle 12 di venerdì 9 giugno. Inoltre sarà possibile cenare e fare foto con gli artisti venerdì 9 giugno dalle ore 20,30 presso il Ristorante Pizzeria "Il Granaio", situato a San Pietro a Vico.

Il costo del biglietto per la partita (10 euro) acquistabile presso i seguenti punti: Bar Tre Cancelli - Via per Camaiore n. 17770 - Monte San Quirico, Bar Ponte del Giglio - Via per Camaiore, n224 - Mutigliano- Cappella, TALLY WEIJL (dietro il Coro di San Michele) – Piazza San Michele, n.28; presso Le Sedi delle associazioni La Luna, Centro Accoglienza alla vita ed Anpana Lucca ODV; Il Barino di Gio – Corso Garibaldi,n.24; Gimnasia Fitness Club- V.le S. Concordio 996A e direttamente dai componenti dell’organizzazione, Antonella Pera e Mario Galli.

F.V.