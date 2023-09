Battaglia sulla consulenza. Porciani (Holding) sicuro:: "Garanzia per i lucchesi"

Battaglia in commissione Controllo e Garanzia tra maggioranza e opposizione sul tema dell’incarico di consulenza assegnato nelle scorse settimane all’ex prefetto Tronca da Lucca Holding, la cassaforte del Comune di Lucca che controlla tutte le società comunali.

Secondo l’opposizione di centrosinistra, la consulenza da circa 140mila euro (complessivi) nei tre anni dell’incarico non è stata trasparente. Un’ipotesi rigettata con forza in primis dal sindaco Pardini che era presente ai lavori della commissione insieme al presidente di Lucca Holding Marco Porciani. "La commissione si è resa necessaria perché oggettivamente il fatto è rilevante - spiega Raspini, capogruppo del Pd - . Una consulenza di questo tipo non si orchestra di nascosto, ma va spiegata fin dall’origine nei suoi contenuti e nelle sue finalità. Troppo facile decantarne solo a posteriori la natura “strategica“ o ripetere a macchinetta considerazioni sul “prestigio“ di Tronca. Una cosa di cui si è orgogliosi si comunica adeguatamente (e questa amministrazione non ha certo problemi in tal senso). In caso contrario, è legittimo quanto meno chiedersi se per caso sotto ci siano motivazioni diverse e ulteriori". Secondo il candidato del centrosinistra sconfitto alle comunali, le modalità con cui Pardini e la sua giunta gestiscono il potere lasciano perlomeno a desiderare e lascia perplessi la mancata comunicazione dell’incarico da parte dell’ufficio stampa comunale.

"È poi singolare che una consulenza di questo tipo - aggiunge Raspini - sia stata radicata nella Holding e non nel Comune. Le strategie alle società le fornisce la politica rappresentata nel consiglio comunale o sono il frutto di un confronto privato tra Porciani e Tronca? E ancora: se proprio il contributo di Tronca alla vita comunale era così indispensabile, perché non lo si è nominato alla guida della Holding, evitando di pagare cifre rilevanti per acquisire competenze che l’amministratore unico della Holding dovrebbe avere di suo?". L’opposizione si riserva anche ulteriori passaggi, una volta approfondite le risposte fornite dall’amministrazione.

Una ricostruzione restituita al mittente da parte di Porciani che ringrazia ancora una volta Tronca per aver accettato l’incarico, nonostante i numerosi impegni. "Vorrei ricordare - spiega - che l’incarico prevede oltre che la consulenza in diritto amministrativo e societario anche la consulenza strategica per le aziende di Lucca Holding. La durata dell’incarico è triennale, non è previsto alcun rimborso spese ed a fronte di ciò Lucca Holding corrisponderà annualmente 36.000 euro oltre la cassa professionale e l’Iva. Mi chiedo quale altro legale con esperienza analoga avrebbe accettato tale importo, evidentemente il professor Tronca ha voluto rimarcare il suo attaccamento a Lucca".

Porciani rivendica anche la scelta dell’affidamento diretto, che è nelle sue facoltà sino a una soglia di importo che non è stata superata. "La consulenza al professor Tronca è una garanzia per tutti noi lucchesi - conclude Porciani - sicuramente la motivazione di avvalersi della sua professionalità può scaturire unicamente dal voler fare bene, con trasparenza e nel rispetto delle norme. Ringrazio Raspini per avermi dato l’occasione di chiarire il processo decisionale a fondamento della nomina e lo invito caldamente a finalizzare la sua attività amministrativa a fare gli interessi dei lucchesi, piuttosto che a strumentalizzare a fini politici vicende che quantomeno a lui, in ragione del suo curriculum di studi e di esperienza, non potevano che apparire assolutamente legittime e trasparenti".

Fabrizio Vincenti