Battaglia di Altopascio. Si avvicina il ricordo dell’eroica vittoria di Castruccio Castracani

Settecento anni tondi tondi. Il 22 e il 23 settembre del 1325 Castruccio Castracani sconfigge ad Altopascio i fiorentini e cambia la storia della Toscana, anche se il condottiero morirà appena tre anni dopo. Il Comune di Lucca ricorderà l’evento e il personaggio con una serie di iniziative. Martedì 23 alle ore 18, l’amministrazione organizzerà la presentazione del documentario "Sulle orme di Castruccio" l’ultima opera realizzata da "Progetto Arte – Look Art", che ripercorre i principali luoghi dove c’è stato il passaggio del celebre personaggio. Un avvincente viaggio dal centro storico di Lucca fino ai territori interessati dalla battaglia. Ad animare la serata saranno i professori Alessio Pisani, voce narrante e curatore della parte storiografica e Francesco Micheli, coordinatore della regia e degli aspetti tecnici. Durante l’incontro interverranno anche i tanti esperti che hanno arricchito il documentario con le proprie testimonianze.

L’evento si svolgerà a Villa Bottini con ingresso libero fino ad esaurimento posti. La seconda iniziativa della settimana è prevista per giovedì 25 settembre, sempre alle ore 18, con la conferenza "Chiesa e Impero al tempo di Castruccio". L’incontro, promosso da "Il Sogno di Costantino ODV" e Antica Zecca di Lucca, vedrà la partecipazione di Raffaele Savigni, storico medievalista ed esperto in particolare di storia del Cristianesimo. Al centro della conferenza il conflitto tra Chiesa e Sacro Romano Impero nel XIV secolo e il complesso rapporto tra Castruccio e la religione, con le conseguenti ricadute sulla città di Lucca. Appuntamento presso la sala conferenze del Museo della Zecca all’interno del sotterraneo San Donato, al quale si accede da Piazzale Verdi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Saranno due occasioni per esplorare meglio la personalità di un abile stratega che ebbe però anche momenti bui. Ad esempio, Combatté come comandante di una parte dell’esercito ghibellino nella battaglia di Montecatini (29 agosto 1315) in cui, con l’aiuto dei soldati dell’imperatore, risultò il principale artefice della vittoria sui fiorentini della Lega Guelfa. Gli storici Giovanni Villani, Scipione Ammirato, Niccolò Machiavelli ricordano i danni arrecati da Castruccio e dalle sue truppe al territorio fiorentino, fra cui Empoli. Caduto in disgrazia presso Uguccione, che lo intravide come concorrente per la signoria, fu da questi imprigionato in attesa di essere giustiziato. Tuttavia a seguito di una fortunata, per lui, rivolta popolare a Lucca e Pisa, Uguccione dovette fuggire, Castruccio fu liberato ed acclamato Capitano Generale della città di Lucca e, poco dopo, (12 giugno 1316) Console a vita.

In esilio a Pisa, visse poi a lungo in Inghilterra, dove la sua abilità nell’uso delle armi gli valse la vittoria in alcuni tornei e gli ingraziò i favori del re Edoardo II d’Inghilterra. Tuttavia, un omicidio commesso per motivi d’onore lo costrinse a spostarsi in Francia, dove Filippo il Bello aveva bisogno di "uomini d’arme". Insomma, tante curiosità che potranno essere soddisfatte con queste iniziative che sveleranno meglio i segreti di questo personaggio.

Massimo Stefanini