“Basta violenze sulle donne a Lucca e difendiamo la legge 194”

Nel pomeriggio di lunedì scorso il Coordinamento Pari Opportunità Donne della Cgil Lucca si è riunito nella Camera del Lavoro di Viareggio per un’iniziativa volta ad aumentare la consapevolezza sulle problematiche di genere che affliggono le donne di tutto il paese, e non solo.

I membri del coordinamento si sono infatti riuniti per mettere la faccia nella propaganda dell’uguaglianza di genere, affrontando due delle tematiche più sentite in tale ambito e dando il via alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione che proseguirà nei mesi a venire con numerosi eventi e convegni. In primo luogo, è stato affrontato il drammatico dilagare di episodi di femminicidio, che dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, la necessità di continuare l’opera di contrasto e sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Si è inoltre parlato della difesa della legge 194 sul diritto all’aborto, affermando nuovamente il diritto di ciascuna donna a scegliere liberamente per tutto quello che concerne il proprio corpo. L’avere un figlio deve infatti essere una scelta compiuta solo e unicamente dalla donna che lo dovrebbe portare in grembo, senza che le vengano applicate pressioni esterne di sorta.

L’attività dà dunque inizio alla campagna di comunicazione del sindacato locale sulle tematiche di genere, in vista delle numerose iniziative a riguardo che verranno messe in atto a partire dal mese di settembre.